В России может появиться государственная электронная почта

Posted 4 февраля 2020, 15:54
Published 4 февраля 2020, 15:54
Modified 17 сентября 2022, 16:46
Updated 17 сентября 2022, 16:46
Целью предлагаемого нововведения является создание платформы, через которую население сможет направлять в Госорганы и получать оттуда юридически важные сообщения. Об этом 3 февраля сообщило агентство RNS.
По замыслу автора, эта почта должна будет стать составной частью единого портала государственных услуг. По мнению Русских, эта система увеличит оперативность решения целого ряда задач в сфере работы с населением. Кроме того, изменение должно будет оказать положительное влияние на развитие нравственного и культурного уровня россиян.