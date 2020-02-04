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Posted 4 февраля 2020, 15:54

Published 4 февраля 2020, 15:54

Modified 17 сентября 2022, 16:46

Updated 17 сентября 2022, 16:46

В России может появиться государственная электронная почта

4 февраля 2020, 15:54
С предложением сформировать в России государственную электронную почту выступил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Русских. Он внёс в Государственную думу соответствующий законопроект.

Целью предлагаемого нововведения является создание платформы, через которую население сможет направлять в Госорганы и получать оттуда юридически важные сообщения. Об этом 3 февраля сообщило агентство RNS.

По замыслу автора, эта почта должна будет стать составной частью единого портала государственных услуг. По мнению Русских, эта система увеличит оперативность решения целого ряда задач в сфере работы с населением. Кроме того, изменение должно будет оказать положительное влияние на развитие нравственного и культурного уровня россиян.

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