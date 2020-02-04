В России может появиться государственная электронная почта

По замыслу автора, эта почта должна будет стать составной частью единого портала государственных услуг. По мнению Русских, эта система увеличит оперативность решения целого ряда задач в сфере работы с населением. Кроме того, изменение должно будет оказать положительное влияние на развитие нравственного и культурного уровня россиян.