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Posted 4 февраля 2020, 18:20

Published 4 февраля 2020, 18:20

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

Водитель из Ростова заплатит более полумиллиона рублей за нарушения ПДД

4 февраля 2020, 18:20
В Ростове-на-Дону судебные приставы арестовали автомобиль, владелец которого не оплатил 563 штрафа за нарушение правил дорожного движения, говорится в сообщении регионального УГИБДД.

Так называемые «письма счастья» 31-летний ростовчанин копил в два года. В течение этого времени он с завидным постоянством превышал скоростной режим, ездил по полосе, предназначенной для общественного транспорта, и нарушал правила парковки.

С помощью камер видеофиксации полицейские обнаружили автомобиль ростовского «шумахера» на парковке на улице Чехова в Ростове. Автомобиль отправили на спецстоянку в Мясниковском районе. Вернуть его автовладелец сможет только после того, как оплатит все штрафы на сумму более 578 тысячи рублей.

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