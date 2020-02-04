Водитель из Ростова заплатит более полумиллиона рублей за нарушения ПДД

Posted 4 февраля 2020, 18:20
Published 4 февраля 2020, 18:20
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
Так называемые «письма счастья» 31-летний ростовчанин копил в два года. В течение этого времени он с завидным постоянством превышал скоростной режим, ездил по полосе, предназначенной для общественного транспорта, и нарушал правила парковки.
С помощью камер видеофиксации полицейские обнаружили автомобиль ростовского «шумахера» на парковке на улице Чехова в Ростове. Автомобиль отправили на спецстоянку в Мясниковском районе. Вернуть его автовладелец сможет только после того, как оплатит все штрафы на сумму более 578 тысячи рублей.