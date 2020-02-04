Водитель из Ростова заплатит более полумиллиона рублей за нарушения ПДД

С помощью камер видеофиксации полицейские обнаружили автомобиль ростовского «шумахера» на парковке на улице Чехова в Ростове. Автомобиль отправили на спецстоянку в Мясниковском районе. Вернуть его автовладелец сможет только после того, как оплатит все штрафы на сумму более 578 тысячи рублей.