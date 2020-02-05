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Posted 5 февраля 2020, 05:05

Published 5 февраля 2020, 05:05

Modified 17 сентября 2022, 16:46

Updated 17 сентября 2022, 16:46

Более 560 раз нарушил правила дорожного движения ростовчанин

5 февраля 2020, 05:05
Житель Ростова-на-Дону успел накопить 563 штрафа за нарушения правил дорожного движения, проинформировали в региональном УГИБДД.

Владелец BMW X5 в течение двух лет постоянно нарушал ПДД. В том числе он превышал скорость, оставлял транспорт в неположенном месте и катался по полосе, которая предназначена для автобусов.

Общий размер штрафов превысил 578 тысяч рублей. Найти машину должника удалось в Ростове на парковке на улице Чехова. Ее обнаружили при помощи камер видеофиксации.

«Автомобиль забрали и поставили на штрафстоянку. Владелец его получит после того, как оплатит штрафы», — говорится в публикации.

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