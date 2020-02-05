Число ДТП в Ростовской области сократилось на 42%

«В Ростовской области обеспечена тенденция по снижению аварийности на дорогах общего пользования. За последние пять лет количество ДТП уменьшилось на 42%», — сообщил Иванов. По его данным, в 2019 году было зарегистрировано 3058 аварий, что на 22% меньше, чем в 2018 году.