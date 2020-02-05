Число ДТП в Ростовской области сократилось на 42%

Posted 5 февраля 2020, 12:43
Published 5 февраля 2020, 12:43
Modified 17 сентября 2022, 16:46
Updated 17 сентября 2022, 16:46
«В Ростовской области обеспечена тенденция по снижению аварийности на дорогах общего пользования. За последние пять лет количество ДТП уменьшилось на 42%», — сообщил Иванов. По его данным, в 2019 году было зарегистрировано 3058 аварий, что на 22% меньше, чем в 2018 году.
«В рамках нацпроекта эта задача определена как важнейшая, к 2024 году показатель социального риска на автомобильных дорогах Ростовской области не должен превышать четырех человек на 100 тысяч населения», — рассказал министр. По его словам, средства достижения этой цели различны: применение высокотехнологичных средств управления дорожным движением, разделение встречных транспортных потоков, нанесение разметки с применением термопластичных материалов, освещение аварийно-опасных участков, их оборудование камерами и многое другое.