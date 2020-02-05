На Алтае из-за пожара погибли отец и дочь-подросток

Posted 5 февраля 2020, 13:20
Published 5 февраля 2020, 13:20
Modified 17 сентября 2022, 16:46
Updated 17 сентября 2022, 16:46
Газета «Известия» пишет, что по факту произошедшего следственным отделом по Центральному району города Барнаула Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю осуществляется предварительная проверка.
Отмечается, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят осмотр места происшествия, устанавливают причины и обстоятельства пожара. Согласно предварительной версии, возгорание могло спровоцировать «неосторожное обращение с электробытовыми приборами».