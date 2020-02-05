На Алтае из-за пожара погибли отец и дочь-подросток

Отмечается, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят осмотр места происшествия, устанавливают причины и обстоятельства пожара. Согласно предварительной версии, возгорание могло спровоцировать «неосторожное обращение с электробытовыми приборами».