Подписчики Тарасова нашли у футболиста звездную болезнь

Posted 5 февраля 2020, 08:55
Published 5 февраля 2020, 08:55
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
Тарасов написал, что постоянно видит о себе новости в СМИ. «Друзья уже шутят, что такими темпами можно публиковать у себя рассылку МЧС о непогоде — сразу появится во всех новостях», — заявил футболист.
Он добавил, что может предоставить электронную площадку для коммуникации власти и людей. Однако многим пользователям такие идеи показались непонятными. «О тебе пишут только потому, что все твои посты и сторис — сплошное недоразумение. Ржут над тобой, а ты себя звездой возомнил», — прозвучало в комментариях.
«Опять ничего не понял», — написал другой подписчик. «Вы в своем репертуаре, пытаетесь написать что-то умное и как всегда полный провал. Успокойтесь уже и играйте в футбол», — заявили пользователи.
Ранее Костенко призвали заняться ребенком, а не писать посты за Тарасова.