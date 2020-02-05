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Posted 5 февраля 2020, 08:55

Published 5 февраля 2020, 08:55

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

Подписчики Тарасова нашли у футболиста звездную болезнь

5 февраля 2020, 08:55
Подписчики футболиста Дмитрия Тарасова, который женат на модели Анастасии Костенко из Ростова-на-Дону, раскритиковали его публикации в соцсетях, они оставили комментарии на странице спортсмена в Instagram.

Тарасов написал, что постоянно видит о себе новости в СМИ. «Друзья уже шутят, что такими темпами можно публиковать у себя рассылку МЧС о непогоде — сразу появится во всех новостях», — заявил футболист.

Он добавил, что может предоставить электронную площадку для коммуникации власти и людей. Однако многим пользователям такие идеи показались непонятными. «О тебе пишут только потому, что все твои посты и сторис — сплошное недоразумение. Ржут над тобой, а ты себя звездой возомнил», — прозвучало в комментариях.

«Опять ничего не понял», — написал другой подписчик. «Вы в своем репертуаре, пытаетесь написать что-то умное и как всегда полный провал. Успокойтесь уже и играйте в футбол», — заявили пользователи.

Ранее Костенко призвали заняться ребенком, а не писать посты за Тарасова.

#Общество#Новости
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