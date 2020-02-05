Подписчики Тарасова нашли у футболиста звездную болезнь

Он добавил, что может предоставить электронную площадку для коммуникации власти и людей. Однако многим пользователям такие идеи показались непонятными. «О тебе пишут только потому, что все твои посты и сторис — сплошное недоразумение. Ржут над тобой, а ты себя звездой возомнил», — прозвучало в комментариях.