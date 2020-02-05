Ростовская область попала в список регионов с сильным давлением властей на интернет

Число российских субъектов, в которых пользователи сталкиваются с серьезным давлением, увеличилось незначительно — в 2019 году в «красную зону» попало 43 региона (в 2018 году — 41). Кроме Ростовской области, ситуация заметно ухудшилась в Архангельской, Волгоградской, Калининградской, Курганской, Ленинградской, Мурманской, Новосибирской, Самарской, Саратовской, Тамбовской областях, а также Башкортостане, Ингушетии, Карелии, Мордовии, Северной Осетии и Удмуртии. В указанных регионах общее количество инцидентов увеличилось в четыре и более раза по сравнению с 2018 годом; отмечались случаи насилия в отношении журналистов, либо блогеров, либо приговоры к лишению свободы за интернет-активность.