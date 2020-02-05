Ростовская область попала в список регионов с сильным давлением властей на интернет

Posted 5 февраля 2020, 09:38
Published 5 февраля 2020, 09:38
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
Эксперты провели исследование и зафиксировали в регионе 423 фактов давления на пользователей.
При этом по сравнению с 2018 годом в минувшем году ситуация в области заметно ухудшилась. Так, было зафиксировано шесть уголовных дел, завершившихся реальными сроками, за активность в онлайне и три вмешательства в работу СМИ.
Такими примерами могут послужить истории уголовного преследования Владислава Мордасова и Яна Сидорова за чат в Telegram с названием «Революция 5/11/17», дело ростовского рэпера Александра Гулиева, исполнившего песню «Слон» о сотрудниках полиции и другие.
Число российских субъектов, в которых пользователи сталкиваются с серьезным давлением, увеличилось незначительно — в 2019 году в «красную зону» попало 43 региона (в 2018 году — 41). Кроме Ростовской области, ситуация заметно ухудшилась в Архангельской, Волгоградской, Калининградской, Курганской, Ленинградской, Мурманской, Новосибирской, Самарской, Саратовской, Тамбовской областях, а также Башкортостане, Ингушетии, Карелии, Мордовии, Северной Осетии и Удмуртии. В указанных регионах общее количество инцидентов увеличилось в четыре и более раза по сравнению с 2018 годом; отмечались случаи насилия в отношении журналистов, либо блогеров, либо приговоры к лишению свободы за интернет-активность.
Всего в 2019 году эксперты насчитали почти 440 случаев ограничения свободы в интернете, из них более 434,2 тысяч инцидентов связаны с ограничением доступа к интернет-сайтам и сервисам, а также запретом информации по различным основаниям.