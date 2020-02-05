Ряд стран ввели ограничения на въезд для бывавших в последнее время в Китае людей

Posted 5 февраля 2020, 14:55
Published 5 февраля 2020, 14:55
Modified 17 сентября 2022, 16:46
Updated 17 сентября 2022, 16:46
Как стало известно, самые жёсткие правила в этом отношении установила Австралия. Но меры ограничения въезда для людей, потенциально способных быть переносчиками вируса, приняли также США, Индия, Япония и Израиль. Об этом 4 февраля сообщило агентство RNS.
Что касается процесса распространения коронавируса, по состоянию на 4 февраля в Китае погибло уже 425 человек при 20 438 зарегистрированных случаях заболевания.
Некоторое время назад, в Роспотребнадзоре рассказал, что симптомы заболевания проявляют себя спустя две недели после самого заражения.