В Ростовской области оштрафовали экс-директора станции по борьбе с болезнями животных

Posted 5 февраля 2020, 07:41
Published 5 февраля 2020, 07:41
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
Было установлено, что бывший глава учреждения принял на работу экс-сотрудника министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области. При этом новый руководитель не направлял в течение длительного времени уведомление об этом по предыдущему месту работы.
Прокуратурой было возбуждено дело об административном правонарушении, виновное лицо выплатит штраф в размере 20 тысяч рублей.
«Постановление в законную силу еще не вступило», — говорится в сообщении ведомства.