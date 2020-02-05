rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 февраля 2020, 07:41

Published 5 февраля 2020, 07:41

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

В Ростовской области оштрафовали экс-директора станции по борьбе с болезнями животных

5 февраля 2020, 07:41
Бывший генеральный директор Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных с противоэпизоотическим отрядом был оштрафован за нарушение законодательства о противодействии коррупции, говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Было установлено, что бывший глава учреждения принял на работу экс-сотрудника министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области. При этом новый руководитель не направлял в течение длительного времени уведомление об этом по предыдущему месту работы.

Прокуратурой было возбуждено дело об административном правонарушении, виновное лицо выплатит штраф в размере 20 тысяч рублей.

«Постановление в законную силу еще не вступило», — говорится в сообщении ведомства.

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика