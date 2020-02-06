Премьер Мишустин высказался против ужесточения наказаний для водителей

Posted 6 февраля 2020, 10:50
Published 6 февраля 2020, 10:50
Modified 17 сентября 2022, 16:46
Updated 17 сентября 2022, 16:46
Правки Минюста, предполагали ужесточение наказаний для водителей за различные правонарушения. В частности предлагалось существенно увеличить штрафы за нарушение скоростного режима, сообщает телеграм-канал «Мейстер».
По мнению «Единой России», с которым согласен и премьер, новые штрафы будут неподъемными для большинства россиян.
Отмечается, что поправки к КоАП, опубликованные 30 января, готовило еще предыдущее правительство. Эксперты считают, что публично блокируя непопулярную в народе инициативу правительства Медвева, Мишустин укрепляет доверие россиян к новому правительству.