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Posted 6 февраля 2020, 10:50

Published 6 февраля 2020, 10:50

Modified 17 сентября 2022, 16:46

Updated 17 сентября 2022, 16:46

Премьер Мишустин высказался против ужесточения наказаний для водителей

6 февраля 2020, 10:50
Председатель правительства России Михаил Мишустин не поддержал поправки в КоАП, касающиеся ужесточения наказаний для автомобилистов. Ранее их раскритиковала «Единая Россия».

Правки Минюста, предполагали ужесточение наказаний для водителей за различные правонарушения. В частности предлагалось существенно увеличить штрафы за нарушение скоростного режима, сообщает телеграм-канал «Мейстер».

По мнению «Единой России», с которым согласен и премьер, новые штрафы будут неподъемными для большинства россиян.

Отмечается, что поправки к КоАП, опубликованные 30 января, готовило еще предыдущее правительство. Эксперты считают, что публично блокируя непопулярную в народе инициативу правительства Медвева, Мишустин укрепляет доверие россиян к новому правительству.

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