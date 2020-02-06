У жительницы Италии на деснах растут волосы

Газета "Известия" пишет, что согласно имеющейся информации, в первый раз с жалобами итальянка обратилась к врачам в 2009 году. Выяснилось, что Оказалось, что у нее на нёбе растут похожие на ресницы небольшого размера волоски. Такого рода явления достаточно редкие: отмечены пять случаев появления волос в ротовой полости и все — у мужчин. На тот момент специалисты выявили у пациентки синдром поликистозных яичников, сопровождаемый избытком волос на теле.