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Posted 6 февраля 2020, 15:13

Published 6 февраля 2020, 15:13

Modified 17 сентября 2022, 16:46

Updated 17 сентября 2022, 16:46

У жительницы Италии на деснах растут волосы

У жительницы Италии на деснах растут волосы

6 февраля 2020, 15:13
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В Италии у двадцатипятилетней женщины на деснах выросли волосы.

Газета "Известия" пишет, что согласно имеющейся информации, в первый раз с жалобами итальянка обратилась к врачам в 2009 году. Выяснилось, что Оказалось, что у нее на нёбе растут похожие на ресницы небольшого размера волоски. Такого рода явления достаточно редкие: отмечены пять случаев появления волос в ротовой полости и все — у мужчин. На тот момент специалисты выявили у пациентки синдром поликистозных яичников, сопровождаемый избытком волос на теле.

Врачи удалили девушке волосы, назначив гормональные препараты. Лечение действовало до того, пока волосы не начали прорастать в еще большем количестве. Причины рецидива пока не установлены. Пациентке снова назначили гормональные препараты.

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