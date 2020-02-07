Энергетики «Россети Юг» восстановили электроснабжение потребителей Ростовской области

Posted 7 февраля 2020, 08:18
Published 7 февраля 2020, 08:18
Modified 17 сентября 2022, 16:46
Updated 17 сентября 2022, 16:46
В дома всех потребителей Ростовской области, энергоснабжение которых нарушилось в результате неблагоприятных погодных условий, вернулся свет.
Несколько сотен донских энергетиков работали непрерывно на протяжении всего дня. Часть потребителей и все социально-значимые объекты на все время устранения повреждений были запитаны по временным схемам и от резервных источников электроснабжения.
К ликвидации последствий непогоды были привлечены 85 бригад из 354 человек, использовалось 127 единиц спецтехники и 16 РИСЭ. В настоящее время технические службы электросетевой компании заканчивают проверку надежности работы оборудования.
Сложные погодные условия ещё сохраняются по ряду районов области. Энергетики продолжают работать в особом режиме и непрерывно мониторят обстановку.