rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 февраля 2020, 09:04

Published 7 февраля 2020, 09:04

Modified 11 сентября 2022, 16:45

Updated 11 сентября 2022, 16:45

После ДТП на Бали ростовская модель Playboy Лиман открыла в себе суперспособности

7 февраля 2020, 09:04
Ростовская модель в стиле ню, снимавшаяся для Playboy, Мария Лиман вновь порадовала подписчиков откровенным снимком, она опубликовала новый пост в Instagram.

Мария поведала поклонникам, что после ДТП она обнаружила в себе сверхспособность, которая может быть и отклонением.

«Когда ложусь спать, мое тело засыпает, а мозг работает. Я все слышу, что происходит вокруг, могу повторять пьесы и стихи, вспоминать уроки английского, совершать все мыслительные процессы, но только не могу управлять своим телом, оно спит само по себе. Если у кого-то такое было, поделитесь, что с этим делать?» — попросила она совета у подписчиков. Кроме того, она добавила, что по ночам, чтобы было не скучно, модель включает музыку, так время проходит быстрее.

Ранее поклонники Марии забили тревогу из-за того, что девушка пропала из соцсети после аварии.

Материалы по теме
Ростовчанка Лиман рассказала подробности аварии на БалиПодписчики заявили о пропаже ростовчанки Лиман после аварии на Бали
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика