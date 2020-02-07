После ДТП на Бали ростовская модель Playboy Лиман открыла в себе суперспособности

Posted 7 февраля 2020, 09:04
Published 7 февраля 2020, 09:04
Modified 11 сентября 2022, 16:45
Updated 11 сентября 2022, 16:45
Мария поведала поклонникам, что после ДТП она обнаружила в себе сверхспособность, которая может быть и отклонением.
«Когда ложусь спать, мое тело засыпает, а мозг работает. Я все слышу, что происходит вокруг, могу повторять пьесы и стихи, вспоминать уроки английского, совершать все мыслительные процессы, но только не могу управлять своим телом, оно спит само по себе. Если у кого-то такое было, поделитесь, что с этим делать?» — попросила она совета у подписчиков. Кроме того, она добавила, что по ночам, чтобы было не скучно, модель включает музыку, так время проходит быстрее.