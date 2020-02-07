Зарплата работников в Ростовской области выросла в 2019 году на 8,2%

Средний размер заработной платы в Ростовской области за 11 месяцев 2019 года составил 32788,7 рубля, говорится в сообщении Территориального органа госстатистики.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года средняя зарплата в регионе по кругу крупных, средних и малых предприятий и организаций выросла на 8,2%. Вместе с тем среднесписочная численность работников предприятий в области составила 1,05 миллиона человек. Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону в январе самой высокооплачиваемой вакансией стала должность директора ИТ-департамента с зарплатой 300 тысяч рублей.