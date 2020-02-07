Зарплата работников в Ростовской области выросла в 2019 году на 8,2%

Posted 7 февраля 2020, 10:51
Published 7 февраля 2020, 10:51
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
По сравнению с аналогичным периодом 2018 года средняя зарплата в регионе по кругу крупных, средних и малых предприятий и организаций выросла на 8,2%.
Вместе с тем среднесписочная численность работников предприятий в области составила 1,05 миллиона человек.
Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону в январе самой высокооплачиваемой вакансией стала должность директора ИТ-департамента с зарплатой 300 тысяч рублей.