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Posted 7 февраля 2020, 10:51

Published 7 февраля 2020, 10:51

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

Зарплата работников в Ростовской области выросла в 2019 году на 8,2%

7 февраля 2020, 10:51
Средний размер заработной платы в Ростовской области за 11 месяцев 2019 года составил 32788,7 рубля, говорится в сообщении Территориального органа госстатистики.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года средняя зарплата в регионе по кругу крупных, средних и малых предприятий и организаций выросла на 8,2%.

Вместе с тем среднесписочная численность работников предприятий в области составила 1,05 миллиона человек.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону в январе самой высокооплачиваемой вакансией стала должность директора ИТ-департамента с зарплатой 300 тысяч рублей.

#Экономика#Новости
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