Четыре часа пожарные тушат склад лесоторговой продукции в Ростове

Из сообщения городского Управления ГО и ЧС известно, что на складе были обнаружены кислородные баллоны. Здание полыхнуло после загорания масляной краски и радиаторов. Для удобного подхода к очагу загорания спасателям пришлось разобрать крышу. В настоящее время угрозы распространения на соседние сооружения нет.