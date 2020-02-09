Четыре часа пожарные тушат склад лесоторговой продукции в Ростове

Posted 9 февраля 2020, 14:35
Published 9 февраля 2020, 14:35
Modified 17 сентября 2022, 16:46
Updated 17 сентября 2022, 16:46
В 15.28 мск пожар удалось локализовать на площади 200 квадратных метров.
Из сообщения городского Управления ГО и ЧС известно, что на складе были обнаружены кислородные баллоны. Здание полыхнуло после загорания масляной краски и радиаторов. Для удобного подхода к очагу загорания спасателям пришлось разобрать крышу. В настоящее время угрозы распространения на соседние сооружения нет.
Напомним, что склад лесоторговой продукции на улице Врубовой в Ростове загорелся около 13.20 мск. На тушение пожара были направлены 13 единиц техники и 45 человек личного состава. О возможных пострадавших не сообщается.
Это уже второй случай пожара на складах за последние сутки в Ростовской области. В субботу вечером, 8 февраля, пожарные потушили заброшенный склад в Каменске-Шахтинском.