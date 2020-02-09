rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 февраля 2020, 14:35

Published 9 февраля 2020, 14:35

Modified 17 сентября 2022, 16:46

Updated 17 сентября 2022, 16:46

Четыре часа пожарные тушат склад лесоторговой продукции в Ростове

9 февраля 2020, 14:35
На протяжении нескольких часов спасатели не могут справиться с пожаром на на складе лесоторговой продукции в Ростове-на-Дону, говорится в сообщении регионального МЧС.

В 15.28 мск пожар удалось локализовать на площади 200 квадратных метров.

Из сообщения городского Управления ГО и ЧС известно, что на складе были обнаружены кислородные баллоны. Здание полыхнуло после загорания масляной краски и радиаторов. Для удобного подхода к очагу загорания спасателям пришлось разобрать крышу. В настоящее время угрозы распространения на соседние сооружения нет.

Напомним, что склад лесоторговой продукции на улице Врубовой в Ростове загорелся около 13.20 мск. На тушение пожара были направлены 13 единиц техники и 45 человек личного состава. О возможных пострадавших не сообщается.

Это уже второй случай пожара на складах за последние сутки в Ростовской области. В субботу вечером, 8 февраля, пожарные потушили заброшенный склад в Каменске-Шахтинском.

Материалы по теме
Под Ростовом горит склад с пиломатериалами и станкамиВ Ростове полыхает склад с лесоматериалами
#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика