rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 февраля 2020, 20:33

Published 9 февраля 2020, 20:33

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

Ростовчанка Полина Диброва вспомнила о своей первой беременности

9 февраля 2020, 20:33
Супруга известного ведущего Дмитрия Диброва ростовчанка Полина Диброва вспомнила о том, как была беременной своим первым сыном, снимки она опубликовала в своем Instagram.

В воскресенье, 9 февраля, Дибровы отметили десятилетие своего первенца Александра. В связи с этим Полина Диброва опубликовала сначала свое «беременное» фото, а потом снимок новорожденного сына.

«Сашенька, мой любимый Сашенька. Ребёнок в ребёнке, 10 лет назад», — подписала девушка снимок, сделанный во время беременности. Во втором посте она написала трогательные слова, адресованные своему ребенку «Мой родной, мой любимый сыночек! Наш первенец! Как быстро летит время. 9 февраля в 19.19 мы услышали голос Саши, это был волшебный момент, спасибо, что выбрал нас. Ты удивительный ребёнок! Любовь моя и папы безграничны. Мы счастливые родители невероятного сына».

Подписчиков умилили слова матери, они также оставили множество теплых комментариев под постом.

Ранее Полина Диброва заявила, что не делала пластические операции.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика