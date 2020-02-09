Ростовчанка Полина Диброва вспомнила о своей первой беременности

Posted 9 февраля 2020, 20:33
Published 9 февраля 2020, 20:33
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
В воскресенье, 9 февраля, Дибровы отметили десятилетие своего первенца Александра. В связи с этим Полина Диброва опубликовала сначала свое «беременное» фото, а потом снимок новорожденного сына.
«Сашенька, мой любимый Сашенька. Ребёнок в ребёнке, 10 лет назад», — подписала девушка снимок, сделанный во время беременности. Во втором посте она написала трогательные слова, адресованные своему ребенку «Мой родной, мой любимый сыночек! Наш первенец! Как быстро летит время. 9 февраля в 19.19 мы услышали голос Саши, это был волшебный момент, спасибо, что выбрал нас. Ты удивительный ребёнок! Любовь моя и папы безграничны. Мы счастливые родители невероятного сына».
Подписчиков умилили слова матери, они также оставили множество теплых комментариев под постом.