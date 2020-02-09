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Posted 9 февраля 2020, 12:01

Published 9 февраля 2020, 12:01

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

В Ростовской области представившийся сотрудником банка мошенник украл 120 тыс рублей

9 февраля 2020, 12:01
Более 120 тысяч рублей списали с банковской карты у жительницы Тацинского района после звонка «сотрудника банка», сообщило ГУ МВД по Ростовской области.

В дежурную часть обратилась 56-летняя женщина и рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником одного из банков.

Звонящий сообщил, что по банковской карте женщины якобы проводят сомнительные финансовые операции. Мошенник попросил продиктовать номер карты, а также секретный код из поступившего смс-сообщения, чтобы якобы предотвратить указанные махинации. После того, как женщина сделал все, о чем попросил звонивший, с ее карты списали более 120 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «кража». Жителей области просят быть внимательнее и не сообщать личную информацию незнакомым людям.

Ранее жительница Таганрога перечислила мошенникам 75 тысяч рублей, поверив, что выиграла в лотерею 1,5 миллиона рублей.

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