В Ростовской области представившийся сотрудником банка мошенник украл 120 тыс рублей

Posted 9 февраля 2020, 12:01
Published 9 февраля 2020, 12:01
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
В дежурную часть обратилась 56-летняя женщина и рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником одного из банков.
Звонящий сообщил, что по банковской карте женщины якобы проводят сомнительные финансовые операции. Мошенник попросил продиктовать номер карты, а также секретный код из поступившего смс-сообщения, чтобы якобы предотвратить указанные махинации. После того, как женщина сделал все, о чем попросил звонивший, с ее карты списали более 120 тысяч рублей.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «кража». Жителей области просят быть внимательнее и не сообщать личную информацию незнакомым людям.
Ранее жительница Таганрога перечислила мошенникам 75 тысяч рублей, поверив, что выиграла в лотерею 1,5 миллиона рублей.