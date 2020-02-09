В Ростовской области представившийся сотрудником банка мошенник украл 120 тыс рублей

Звонящий сообщил, что по банковской карте женщины якобы проводят сомнительные финансовые операции. Мошенник попросил продиктовать номер карты, а также секретный код из поступившего смс-сообщения, чтобы якобы предотвратить указанные махинации. После того, как женщина сделал все, о чем попросил звонивший, с ее карты списали более 120 тысяч рублей.