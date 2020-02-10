Экстремальность климата повысится в Ростовской области в ближайшие 30 лет

Как пишет donnews.ru, специалисты обсерватории составили прогноз изменений погодных условий и их связь с социально-экономической жизнью в регионе по заказу правительства Ростовской области.
В настоящее время в регионе ежегодно происходит 18 климатических явлений, наносящих экономический ущерб. Для сравнения, в Санкт-Петербурге, этот показатель равен 6-7 в год. Среди климатических явлений самыми экономически вредными являются сильный ветер, ливневый дождь, град, высокая пожароопасность, засуха и гололедные явления.
К 2050 году в области возрастет экстремальность климата, который станет более сухим. Зимы будут прохладными, но теплее, чей сейчас, на общем фоне будут сильнее выражены отклонения в сторону либо очень жаркой погоды, либо, наоборот, очень холодной.