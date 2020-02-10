Экстремальность климата повысится в Ростовской области в ближайшие 30 лет

К 2050 году в области возрастет экстремальность климата, который станет более сухим. Зимы будут прохладными, но теплее, чей сейчас, на общем фоне будут сильнее выражены отклонения в сторону либо очень жаркой погоды, либо, наоборот, очень холодной.