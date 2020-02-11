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Posted 11 февраля 2020, 15:02

Published 11 февраля 2020, 15:02

Modified 17 сентября 2022, 16:46

Updated 17 сентября 2022, 16:46

Безнадзорных детей в Ростовской области стало в девять раз меньше за 17 лет

11 февраля 2020, 15:02
Сюжет
Эксклюзив
В Ростовской области стало меньше безнадзорных детей из-за работы соцучреждений, считает исполняющий обязанности директора Центра социальной помощи семье и детям Ростова Сергей Асатуров.

«С 2002 года количество несовершеннолетних, состоящих в едином областном банке данных безнадзорных и беспризорных, сократилось практически в девять раз. И это, наверное, не только статистические данные. Благодаря работе с родительским сообществом у родителей за последние годы изменилось отношение к выполнению своих родительских обязанностей, появилась и повысилась мотивация к сотрудничеству со специалистами учреждений», — сообщил Асатуров на отчете о работе Минтруда региона во вторник.

По данным спикера, во всех учреждениях соцобслуживания семей с детьми работают над ответственным родительством, укреплением института семьи, вовлечением родителей в интересы детей. «Эта работа будет продолжена, так как каждый ребенок должен быть убежден, что родительский дом — его дом тоже, иначе он сделает своим домом улицу», — заключил исполняющий обязанности директора центра.

По словам Асатурова, в конце 90-х — начале 2000-х в регионе создавали сети для социального обслуживания семей с детьми. «Основная задача таких учреждений — профилактика безнадзорности и предотвращение социального сиротства. И сегодня можно говорить об эффективности этих технологий и форм работы», — считает спикер. По его информации, в перечень таких организаций вошли центры социальной помощи семье и детям, социальные приюты для детей и подростков, детские дома-интернаты для умственно отсталых детей и другие.

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