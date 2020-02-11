Более четырех тонн санкционных апельсинов нашли на рынке в Ростовской области

Posted 11 февраля 2020, 08:33
Published 11 февраля 2020, 08:33
Modified 17 сентября 2022, 16:46
Updated 17 сентября 2022, 16:46
Проверку проводили совместно с представителями управления Россельхознадзора, в ходе рейда на территории рынка обнаружили два автомобиля, груженные свежими апельсинами. На всех ящиках была сорвана маркировка, из-за чего определить страну происхождения цитрусовых было невозможно.
По причине невозможности выявления страны произрастания апельсинов всю партию весом 4,33 тонны изъяли и уничтожили.
Напомним, за 2019 год в Ростовской области изъяли более 14 тонн санкционных товаров. Чаще всего это оказывались апельсины, лимоны, киви из Испании, а также колбасы и сыры из Италии, Голландии, Украины и Великобритании.