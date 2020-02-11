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Posted 11 февраля 2020, 08:33

Published 11 февраля 2020, 08:33

Modified 17 сентября 2022, 16:46

Updated 17 сентября 2022, 16:46

Более четырех тонн санкционных апельсинов нашли на рынке в Ростовской области

11 февраля 2020, 08:33
На крупном оптово-розничном рынке в Ростовском области нашли более четырех тонн запрещенных к ввозу апельсинов, сообщило Южное таможенное управление.

Проверку проводили совместно с представителями управления Россельхознадзора, в ходе рейда на территории рынка обнаружили два автомобиля, груженные свежими апельсинами. На всех ящиках была сорвана маркировка, из-за чего определить страну происхождения цитрусовых было невозможно.

По причине невозможности выявления страны произрастания апельсинов всю партию весом 4,33 тонны изъяли и уничтожили.

Напомним, за 2019 год в Ростовской области изъяли более 14 тонн санкционных товаров. Чаще всего это оказывались апельсины, лимоны, киви из Испании, а также колбасы и сыры из Италии, Голландии, Украины и Великобритании.

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