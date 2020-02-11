Гонки на тракторах в Ростовской области пройдут в конце мая

Трактористов ждут четыре часа испытаний, пять этапов и два финала. Трассу с поворотами, трамплинами, водными препятствиями, крутыми спусками и подъемами участники гонок пройдут на скорости до 100 километров в час. Покрытие трассы будет грунтовое и гравийное.