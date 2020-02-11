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Posted 11 февраля 2020, 12:28

Published 11 февраля 2020, 12:28

Modified 17 сентября 2022, 16:46

Updated 17 сентября 2022, 16:46

Гонки на тракторах в Ростовской области пройдут в конце мая

11 февраля 2020, 12:28
Традиционные гонки на тракторах «Бизон-Трек-Шоу» пройдут в Ростовской области 24 мая, сообщается на сайте мероприятия.

Соревнования пройдут на четвертом километре трассы Ростов- Таганрог в Мясниковском районе. Три десятка участников выйдут на старт в парах, тройках и пятерках.

Трактористов ждут четыре часа испытаний, пять этапов и два финала. Трассу с поворотами, трамплинами, водными препятствиями, крутыми спусками и подъемами участники гонок пройдут на скорости до 100 километров в час. Покрытие трассы будет грунтовое и гравийное.

Каждого тракториста застрахуют на 1 миллион рублей, к участию в гонках допускают только трактора, оборудованные каркасами и ремнями безопасности.

Единственные в стране гонки на тракторах «Бизон-Трек-Шоу» проводят с 2002 года. Однажды во время гонок тракторо въехал в толпу журналистов.

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#Общество#Новости
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