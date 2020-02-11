Обманутые дольщики «Европейского» в Ростове получили ключи от квартир

По словам главы области Василия Голубева, в 2019 году власти помогли обеспечить жильем около тысячи обманутых дольщиков Ростове, Шахтах, Аксае, ряде других территорий области. «В этом году еще не менее тысячи человек получат долгожданное жилье. Полностью решить проблему дольщиков в нашей области намечено до конца 2021 года», — отметил он.