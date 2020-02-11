Обманутые дольщики «Европейского» в Ростове получили ключи от квартир

Posted 11 февраля 2020, 07:07
Published 11 февраля 2020, 07:07
Modified 17 сентября 2022, 16:46
Updated 17 сентября 2022, 16:46
До конца 2020 года еще 258 квартир в этом микрорайоне передадут дольщикам, пострадавшим от действий застройщиков.
Для достройки домов в «Европейском» за счет региональных субсидий было выделено 709 миллионов рублей в 2019 году, в текущем и в 2021 году на эти цели направят 2,3 миллиарда рублей.
По словам главы области Василия Голубева, в 2019 году власти помогли обеспечить жильем около тысячи обманутых дольщиков Ростове, Шахтах, Аксае, ряде других территорий области. «В этом году еще не менее тысячи человек получат долгожданное жилье. Полностью решить проблему дольщиков в нашей области намечено до конца 2021 года», — отметил он.
В минувшие выходные более 200 обманутых дольщиков вышли на митинг на площади Ленина в Ростове. Он был посвящен объектам самовольного строительства.