В Ростове передумали ставить памятник скрипачу Моне

«Комиссия принимает решение автоматически, как только собирают весь пакет документов. И тут был пакет документов. Было понятно, что это предложение согласовано. Однако в комиссию включили человека, который посчитал, что рядом с писателями Александром Пушкиным и Антоном Чеховым не стоит ставить памятник скрипачу Моне. В итоге предложение об установке памятника было отклонено», — сообщил председатель. Он пояснил, что речь идет о члене общественного совета по охране объектов культурного наследия региона, который не является специалистом в этой области. «Более того, у нас в совете он записан просто как „гражданин России“. Совет по охране объектов культурного совета не голосовал по этому поводу. Этот человек просто представлял свое мнение, хотя другие члены комиссии посчитали, что это точка зрения совета», — добавил Кожин.