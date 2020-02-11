В Ростове передумали ставить памятник скрипачу Моне

В середине декабря памятник скрипачу открыли с участием музыканта Александра Розенбаума. После этого статую убрали, чтобы подготовить бетонную площадку под основание статуи и дождаться решения комиссии по наименованиям.
«Комиссия принимает решение автоматически, как только собирают весь пакет документов. И тут был пакет документов. Было понятно, что это предложение согласовано. Однако в комиссию включили человека, который посчитал, что рядом с писателями Александром Пушкиным и Антоном Чеховым не стоит ставить памятник скрипачу Моне. В итоге предложение об установке памятника было отклонено», — сообщил председатель. Он пояснил, что речь идет о члене общественного совета по охране объектов культурного наследия региона, который не является специалистом в этой области. «Более того, у нас в совете он записан просто как „гражданин России“. Совет по охране объектов культурного совета не голосовал по этому поводу. Этот человек просто представлял свое мнение, хотя другие члены комиссии посчитали, что это точка зрения совета», — добавил Кожин.
По словам собеседника, ранее установку памятника поддержали Общество охраны памятников, Союзы журналистов, архитекторов и художников и другие специалисты. «Меня удивило то, что так быстро удалось все сделать. На обращение инициативной группы нормально среагировал район. Районный архитектор определил места, где нет коммуникаций. Глава района смотрела с нами, где памятник будет стоять. Сумели найти деньги и отлить фигуру. И даже договориться с Розенбаумом. Но все застопорилось на решении комиссии», — пояснил Кожин.
В тексте песни Александра Розенбаума было указано, что «скрипач Моня играет каждый вечер в ростовском кабаке». Моня (Соломон Телесин) является реальным музыкантом, который родился и жил в Ростове и, действительно, играл в кабаке после возвращения с фронта. Телесин участвовал в Великой Отечественной войне, за что получил несколько боевых наград, в том числе Орден Красной звезды.