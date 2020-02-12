Адвокат членов СНТ Защитник в Ростове опроверг рейдерский захват власти председателем

Posted 12 февраля 2020, 17:07
Published 12 февраля 2020, 17:07
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
Ранее один из членов СНТ Георгий Тучковский рассказал RostovGazeta о том, что в настоящий момент в СНТ «Защитник» происходит рейдерский захват власти. По словам мужчины, в 2018 году жители товарищества решили «изгнать» старого председателя Василия Черненко и выбрали себе нового. Однако, как рассказывал Тучковский, Черненко не стал сдаваться и устраивал провокации.
Однако суд доказал законность действий председателя, а после перевыборов руководителем СНТ избрали Шихабудина Магомедгаджиева, что не понравилось жителям товарищества.После публикации материала в редакцию обратился адвокат членов СНТ Валерий Бибик, который предоставил судебные решения, доказывающие, что нынешний председатель избран членами товарищества на законных основаниях, а все иски против Черненко и Магомедгаджиева отклонены судебными решениями. То есть суд признал законность нахождения Шихабудина в «кресле» председателя СНТ «Защитник».
Кроме того, юрист рассказал, что версия жителей о рейдерском захвате не имеет под собой никакого документального подтверждения.
«Бухгалтер Наталья Лазаренко собирала с людей по 30 тысяч рублей, всего около 1,5 миллионов рублей, после чего „исчезла“. В отношении нее сейчас проводятся проверки. Она является „подружкой“ Тучковского. Около 50 членов СНТ — злостные неплательщики, в отношении этих лиц проводится проверка. Долг у товарищества по энергоснабжению составляет на сегодня около пяти миллионов рублей. Они хотят довести товарищество до банкротства, чтобы „спрятать“ земли, которые ранее были „подарены“ неизвестным лицам», — говорит Бибик.
RostovGazeta продолжит следить за развитием ситуации.