Адвокат членов СНТ Защитник в Ростове опроверг рейдерский захват власти председателем

«Бухгалтер Наталья Лазаренко собирала с людей по 30 тысяч рублей, всего около 1,5 миллионов рублей, после чего „исчезла“. В отношении нее сейчас проводятся проверки. Она является „подружкой“ Тучковского. Около 50 членов СНТ — злостные неплательщики, в отношении этих лиц проводится проверка. Долг у товарищества по энергоснабжению составляет на сегодня около пяти миллионов рублей. Они хотят довести товарищество до банкротства, чтобы „спрятать“ земли, которые ранее были „подарены“ неизвестным лицам», — говорит Бибик.