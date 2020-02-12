rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 февраля 2020, 17:07

Published 12 февраля 2020, 17:07

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Адвокат членов СНТ Защитник в Ростове опроверг рейдерский захват власти председателем

12 февраля 2020, 17:07
Сюжет
Эксклюзив
Адвокат членов товарищества собственников недвижимости «Защитник» в Ростове-на-Дону защитил председателя, который, по словам жителей товарищества, стал «главным» путем рейдерского захвата власти, прокомментировал RostovGazeta адвокат членов СНТ Валерий Бибик.

Ранее один из членов СНТ Георгий Тучковский рассказал RostovGazeta о том, что в настоящий момент в СНТ «Защитник» происходит рейдерский захват власти. По словам мужчины, в 2018 году жители товарищества решили «изгнать» старого председателя Василия Черненко и выбрали себе нового. Однако, как рассказывал Тучковский, Черненко не стал сдаваться и устраивал провокации.

Однако суд доказал законность действий председателя, а после перевыборов руководителем СНТ избрали Шихабудина Магомедгаджиева, что не понравилось жителям товарищества.После публикации материала в редакцию обратился адвокат членов СНТ Валерий Бибик, который предоставил судебные решения, доказывающие, что нынешний председатель избран членами товарищества на законных основаниях, а все иски против Черненко и Магомедгаджиева отклонены судебными решениями. То есть суд признал законность нахождения Шихабудина в «кресле» председателя СНТ «Защитник».

Кроме того, юрист рассказал, что версия жителей о рейдерском захвате не имеет под собой никакого документального подтверждения.

«Бухгалтер Наталья Лазаренко собирала с людей по 30 тысяч рублей, всего около 1,5 миллионов рублей, после чего „исчезла“. В отношении нее сейчас проводятся проверки. Она является „подружкой“ Тучковского. Около 50 членов СНТ — злостные неплательщики, в отношении этих лиц проводится проверка. Долг у товарищества по энергоснабжению составляет на сегодня около пяти миллионов рублей. Они хотят довести товарищество до банкротства, чтобы „спрятать“ земли, которые ранее были „подарены“ неизвестным лицам», — говорит Бибик.

RostovGazeta продолжит следить за развитием ситуации.

#Общество#Эксклюзив#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика