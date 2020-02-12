Глава администрации Ростова отчитал чиновников за отсутствие инвестиционных идей

«В дополнении к этому вопросу могу сказать, что мы часто подменяем понятия „участник инвестиционных проектов“ и „сопровождение“. Мы, безусловно, помогаем в реализации, в земельном отношении и так далее. Но надо заметить немножко и вторую часть работы. Одно дело, когда бизнес находит какой-то инвестиционный проект и сюда приходит. Это хорошо, мы готовы его поддерживать. Но я не вижу работы, когда департамент экономики изучает социально-экономическую ситуацию в городе, находит какой-то бизнес и завлекает сюда. Одно дело — сопровождать, а другое дело — предлагать инвестору», — рассказал Логвиненко. Он добавил, что никто лучше департамента не может знать, какой бизнес сегодня востребован в городе, какой будет рентабельным и окупаемым. «И вот это хотелось бы научиться бизнесу предлагать. А сегодня бизнес по факту сам проводит анализ рынка, придумывает бизнес-идею, берет кредитные средства и начинаем реализовывать. И мы так на подхвате», — пояснил глава.