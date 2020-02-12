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Posted 12 февраля 2020, 20:25

Published 12 февраля 2020, 20:25

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

Глава администрации Ростова отчитал чиновников за отсутствие инвестиционных идей

12 февраля 2020, 20:25
Сюжет
Эксклюзив
Департаменту экономики Ростова стоит анализировать рынок и предлагать свои идеи бизнесу, а не просто «быть на подхвате», считает глава городской администрации Алексей Логвиненко.

В среду прошел отчет департамента экономики города. Его директор Полина Коростиева в ответ на вопрос перечислила главные инвестиционные проекты в районах, которые сопровождались городской властью в 2019 году. Ими стали фудмолл «Лимон» и гостиница ARKA.

«В дополнении к этому вопросу могу сказать, что мы часто подменяем понятия „участник инвестиционных проектов“ и „сопровождение“. Мы, безусловно, помогаем в реализации, в земельном отношении и так далее. Но надо заметить немножко и вторую часть работы. Одно дело, когда бизнес находит какой-то инвестиционный проект и сюда приходит. Это хорошо, мы готовы его поддерживать. Но я не вижу работы, когда департамент экономики изучает социально-экономическую ситуацию в городе, находит какой-то бизнес и завлекает сюда. Одно дело — сопровождать, а другое дело — предлагать инвестору», — рассказал Логвиненко. Он добавил, что никто лучше департамента не может знать, какой бизнес сегодня востребован в городе, какой будет рентабельным и окупаемым. «И вот это хотелось бы научиться бизнесу предлагать. А сегодня бизнес по факту сам проводит анализ рынка, придумывает бизнес-идею, берет кредитные средства и начинаем реализовывать. И мы так на подхвате», — пояснил глава.

Кроме этого, Логвиненко затронул тему государственно-частного партнерства. По его данным, в 2019 году в Ростове не заключили ни одного такого договора, город работал только с ЦГБ. «Почему мы не привлекаем инвесторов? У нас большое количество парков. Как эта работа построена?», — поинтересовался глава.

Он отметил, что также говорят о совете директоров города и районов. «Но я ничего за год не услышал, кроме как помощи в трудоустройстве. А у нас год памяти — 75 лет Великой Победе. Как совет директоров участвует?», — спросил руководитель администрации. Логвиненко попросил внести эти замечания в протокол, чтобы в 2020 году над ними усиленно работали.

#Политика#Эксклюзив#Новости
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