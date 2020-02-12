Пассажирский автобус загорелся на ходу в Новочеркасске

Posted 12 февраля 2020, 11:32
Published 12 февраля 2020, 11:32
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
Инцидент произошел на спуске Герцена, автобус с десятью пассажирами выполнял рейс по маршруту № 2. При подъеме на Герцена из моторного отсека автобуса повалил дым, быстро сменившийся огнем.
Водитель сразу открыл двери автобуса и выпустил пассажиров. Потушить огонь водителю помог аварийный комиссар, проезжавший мимо. Вместе они быстро устранили возгорание при помощи автомобильных огнетушителей.