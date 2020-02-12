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Posted 12 февраля 2020, 11:32

Published 12 февраля 2020, 11:32

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

Пассажирский автобус загорелся на ходу в Новочеркасске

12 февраля 2020, 11:32
Днем 12 февраля в Новочеркасске на ходу загорелся автобус с пассажирами, сообщается в городском паблике.

Инцидент произошел на спуске Герцена, автобус с десятью пассажирами выполнял рейс по маршруту № 2. При подъеме на Герцена из моторного отсека автобуса повалил дым, быстро сменившийся огнем.

Водитель сразу открыл двери автобуса и выпустил пассажиров. Потушить огонь водителю помог аварийный комиссар, проезжавший мимо. Вместе они быстро устранили возгорание при помощи автомобильных огнетушителей.

Днем ранее у пассажирского автобуса в Новочеркасске на ходу отвалились задние колеса.

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