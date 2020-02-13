Огромные штрафы получили работодатели Ростова за наем подростков

Posted 13 февраля 2020, 07:01
Published 13 февраля 2020, 07:01
Modified 17 сентября 2022, 16:46
Updated 17 сентября 2022, 16:46
«Трудоустроено более пяти тысяч подростков в свободное от учебы время. Здесь мы столкнулись с проблемой проверок. Работодателей, принявших детей на летние работы, проверили органы трудовой инспекции и прокуратура. По итогам были назначены штрафы, иногда довольно высокие», — сообщила Коростиева.
Поэтому в ближайшее время, как отметила директор, с советом директоров запланирована встреча с работодателями и контролирующими органами, чтобы не допустить повторения ситуации. Там будут разобраны типичные нарушения работодателей.
На этом же отчете глава администрации Ростова Алексей Логвиненко посоветовал департаменту экономики анализировать экономическую ситуацию и предлагать инвесторам свои идеи. По мнению Логвиненко, никто не может знать лучше специалистов департамента, какой бизнес востребован в городе. Однако пока чиновники только работают на подхвате.