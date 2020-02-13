Огромные штрафы получили работодатели Ростова за наем подростков

На этом же отчете глава администрации Ростова Алексей Логвиненко посоветовал департаменту экономики анализировать экономическую ситуацию и предлагать инвесторам свои идеи. По мнению Логвиненко, никто не может знать лучше специалистов департамента, какой бизнес востребован в городе. Однако пока чиновники только работают на подхвате.