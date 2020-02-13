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Posted 13 февраля 2020, 07:01

Published 13 февраля 2020, 07:01

Modified 17 сентября 2022, 16:46

Updated 17 сентября 2022, 16:46

Огромные штрафы получили работодатели Ростова за наем подростков

13 февраля 2020, 07:01
Сюжет
Эксклюзив
Работодателям, которые нанимали детей на работы во время летних каникул, выписали дорогостоящие штрафы, рассказала директор департамента экономики города Полина Коростиева на отчете в среду.

«Трудоустроено более пяти тысяч подростков в свободное от учебы время. Здесь мы столкнулись с проблемой проверок. Работодателей, принявших детей на летние работы, проверили органы трудовой инспекции и прокуратура. По итогам были назначены штрафы, иногда довольно высокие», — сообщила Коростиева.

Поэтому в ближайшее время, как отметила директор, с советом директоров запланирована встреча с работодателями и контролирующими органами, чтобы не допустить повторения ситуации. Там будут разобраны типичные нарушения работодателей.

На этом же отчете глава администрации Ростова Алексей Логвиненко посоветовал департаменту экономики анализировать экономическую ситуацию и предлагать инвесторам свои идеи. По мнению Логвиненко, никто не может знать лучше специалистов департамента, какой бизнес востребован в городе. Однако пока чиновники только работают на подхвате.

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#Экономика#Эксклюзив#Новости
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