В России могут ввести еще одну смену паспорта -- для тех кому за 60

Депутат Законодательного Собрания Ленинградской области Владимир Петров направил в МВД предложение о выдаче бессрочного паспорта после 60 лет. По словам Петрова, сегодня последнее фото в российский паспорт вклеивают в 45 лет. Между тем, люди в 60-65 лет уже не выглядят так, как в 45. Это может создавать дополнительные трудности при идентификации личности. Именно поэтому бессрочный паспорт надо выдавать после 60 лет, цитирует депутата news.ru.