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Posted 14 февраля 2020, 10:59

Published 14 февраля 2020, 10:59

Modified 17 сентября 2022, 16:46

Updated 17 сентября 2022, 16:46

В России могут ввести еще одну смену паспорта -- для тех кому за 60

В России могут ввести еще одну смену паспорта -- для тех кому за 60

14 февраля 2020, 10:59
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Ленинградский депутат предложил отодвинуть получение бессрочного паспорта на 15 лет.

Депутат Законодательного Собрания Ленинградской области Владимир Петров направил в МВД предложение о выдаче бессрочного паспорта после 60 лет. По словам Петрова, сегодня последнее фото в российский паспорт вклеивают в 45 лет. Между тем, люди в 60-65 лет уже не выглядят так, как в 45. Это может создавать дополнительные трудности при идентификации личности. Именно поэтому бессрочный паспорт надо выдавать после 60 лет, цитирует депутата news.ru.

Эту точку зрения оспаривает председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский. По его мнению, введение нового срока выдачи бессрочных паспортов – это ненужные убытки и трудности – придется охватить порядка 100 млн человек. Неизвестно насколько это все затянется и сколько будет стоить.

Сегодня, когда Россия повсеместно внедряет цифровизацию, более логично работать над цифровыми технологиями идентификации личности, считает Рязанский.

#Общество#Новости
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