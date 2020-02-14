Житель Ростова приобрел на торгах часть имущества «ТагАЗа» за 19 млн руб

Posted 14 февраля 2020, 19:06
Published 14 февраля 2020, 19:06
Modified 17 сентября 2022, 16:46
Updated 17 сентября 2022, 16:46
Покупателем выступил предприниматель из Ростова-на-Дону Александр Недорез. На торгах он приобрел машины и оборудование завода.
Ранее залоговое имущество обанкротившегося завода было продано на торгах за 27,5 миллиона рублей. Покупателем стала компания «Вторметрегион-Юг», она приобрела производственное технологическое оборудование, конвейер главной линии сборки кузова, окрасочный автомат для кузова, линию сборки и другое оборудование.
В январе сборочный цех предприятия ушел за 81,7 миллиона рублей. Его выкупил предприниматель Алексей Гладилин.
В настоящее время торги был выставлнен единым лотом стоимостью 1 миллиард рублей комплекс зданий, строений и земельных участков «ТагАЗа».
«Таганрогский автомобильный завод» заработал в 1998 году. На фоне экономического кризиса в 2009 году предприятие столкнулось с финансовыми трудностями и в 2012 году было признано банкротом.
Размер долга перед кредиторами превысил 31 миллиард рублей.