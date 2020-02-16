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Posted 16 февраля 2020, 01:55

Published 16 февраля 2020, 01:55

Modified 17 сентября 2022, 16:46

Updated 17 сентября 2022, 16:46

Экс-замглавы УФСИН по Ростовской области доставили в колонию

16 февраля 2020, 01:55
Бывшего заместителя начальника УФСИН по Ростовской области Сергея Ральникова, которого осудили за взятку, доставили в колонию, пишет издание Donday.

Ральникова привезли в колонию для правоохранителей, которая находится в Минеральных Водах. Здесь он проведет чуть менее 2,5 года.

Отмечается, что в тюрьме есть свой распорядок дня, для осужденных предусмотрены длительные и короткие свидания. При колонии работает специальный магазин.

Ральникова задержали в собственном кабинете в мае 2017 года в момент получения взятки в размере 2,5 миллиона рублей. В конце минувшего года его приговорили к 3,5 года заключения.

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