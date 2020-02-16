Экс-замглавы УФСИН по Ростовской области доставили в колонию

Posted 16 февраля 2020, 01:55
Published 16 февраля 2020, 01:55
Modified 17 сентября 2022, 16:46
Updated 17 сентября 2022, 16:46
Ральникова привезли в колонию для правоохранителей, которая находится в Минеральных Водах. Здесь он проведет чуть менее 2,5 года.
Отмечается, что в тюрьме есть свой распорядок дня, для осужденных предусмотрены длительные и короткие свидания. При колонии работает специальный магазин.
Ральникова задержали в собственном кабинете в мае 2017 года в момент получения взятки в размере 2,5 миллиона рублей. В конце минувшего года его приговорили к 3,5 года заключения.