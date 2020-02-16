Провальный план. Готов ли Волгодонск к «взрыву» атомной электростанции

Posted 16 февраля 2020,, 07:26
Published 16 февраля 2020,, 07:26
Modified Сегодня, 17:26
Updated Сегодня, 17:26
По регламенту эвакуировать жителей Волгодонска, находящихся в 13,5 км АЭС, нужно в течение четырех часов после аварии на атомной станции. Но представители МЧС говорят, что эвакуировать людей так быстро невозможно по разным причинам. Почему Волгодонск не готов к возникновению ЧС на Ростовской атомной электростанции, если этот объект априори не может быть безопасным, разбирались эксперты RostovGazeta.
План для галочки
"План мероприятий по защите населения города Волгодонска в случае аварии на Ростовской атомной станции" есть в свободном доступе на сайте «Росэнергоатома». Этот документ 2010 года, утвержденный начальником ГУ МЧС Ростовской области Виктором Шкаредой (в 2012 году Шкареда ушел с поста на заслуженный отдых). И это единственный официальный документ, посвященный теме эвакуации населения из 30-километровой зоны вероятного «апокалипсиса» на Ростовской АЭС, который пока удается найти.
По заверениям самих составителей «Плана по защите населения Волгодонска», 4 часа - это установленный временный норматив эвакуации жителей города, однако в этом же плане сказано, что спасатели всех ведомств не смогут вывезти людей за пределы «зараженной территории» за такое короткое время.
Дело в том, что Волгодонск находится слишком близко к атомной станции - всего в 13,5 километрах. А минимально допустимое расположение города к таким опасным объектам, как атомная электростанция, должно составлять не менее 25 километров. Еще одна важная причина, по которой жителей не смогут эвакуировать, это плотность населения Волгодонска. По правилам, плотность населения, проживающего в зоне 25 км вокруг АЭС, не должна превышать 100 человек на км². А плотность населения Волгодонска превышает эту норму в девять (!) раз (932 чел/км²).
«Отличие этого показателя от норматива также окажет влияние на увеличение времени эвакуации населения», - говорится в Плане.
Кроме того, в документе сказано, что в городе не хватит транспортных средств на то, чтобы вывезти все население в установленные временные рамки. Всего за один рейс, с учетом общего количества населения, вывезенного автобусами и личным автотранспортом, возможно эвакуировать около 101 750 человек. Еще почти 68 тысяч человек будут дожидаться «второй очереди». Чтобы полностью вывезти людей, нужно будет совершить 12 рейсов, и на это уйдет не менее 24 часов.
Еще одна проблема - мосты, по которым жители Волгодонска поспешат покинуть «зараженную» территорию. В документе говорится, что на двух мостах в городе образуются пробки, люди могут простоять до 16 часов.
«При этом большая загруженность подходов к мостам поставит под угрозу плановую эвакуацию населения из «нового» города автобусами, предназначенными для этой цели», - говорится в «Плане».
В документе также уточняется, что в 30-ти километровую зону возможного радиоактивного загрязнения попадают 4 района: Волгодонский, Дубовский, Зимовниковский и Цимлянский. Кроме того, в опасной близости находится 41 населенный пункт с общей численностью (на 2010 год) 217 213 человек. Судя по расчетам экспертов, «быстрее всего» радиоактивные облака достигнут населенных пунктов Подгоренская и Харсеев в Дубовском районе (36 - 37 мин), они расположены всего в 4-х километрах от Ростовского АЭС. До Волгодонска зараженные радиоактивные облака «дойдут» всего за 112 минут.
Приложения к документу также не очень радужны. В имуществе ГО ЧС (на 2010 год) из положенных 141 тысячи респираторов для взрослых - всего чуть более 11 тысяч средств защиты органов дыхания. Для детей от 1,5 до 17 лет у ведомства вообще нет ни одного респиратора.
Одно лишь предусмотрено на 100% - места укрытия населения и персонала АЭС в зоне возможного заражения. Для всех людей, как говорится в документе, найдется место в убежищах и защитных сооружениях.
Сами сотрудники Ростовского АЭС приводят четыре варианта «пессимистичных прогнозов - запретных аварий», связанных с отказом систем безопасности.
«При радиационной аварии на АЭС происходит выброс радиоактивных веществ в атмосферу и образуются зоны радиоактивного заражения, уровни радиации в которых превышают допустимые и возникают условия, при которых возможно облучение населения выше установленных пределов», - сказано в документе.
Добавим, в Ростовской АЭС не смогли оперативно предоставить ответы на запрос издания. Единственное, что удалось достоверно подтвердить, это число работников на атомной станции - на данный момент здесь трудятся три тысячи человек.
Мост за 8 млрд
Покинувший пост начальника ГОЧС Волгодонска в 2016 году Евгений Анферов лично подписал «План мероприятий по защите населения города Волгодонска в случае аварии на Ростовской атомной станции». В конце документа специалисты «пришли» к выводу, что для эвакуации людей из Волгодонска в расчетное время нужен третий мост, который соединит старую и новую части города. Лишь при наличии мостового перехода через залив «ул. Лазоревая - ул. Прибрежная), можно будет сократить показатель времени эвакуации в 1,5 раза - до 4,5 часов.
Долгожданный третий мост в Волгодонске, который так необходим в случае эвакуации населения, начали строить лишь в 2020 году. Как сообщает администрация города, рядом с местом стройки, у электрической подстанции «Приморская», идет обустройство рабочего городка. Подрядчиком на стройку сооружения стал АО «Ростовавтомост», с компанией администрация Волгодонска подписала контракт 9 декабря прошлого года.
«Общая стоимость строительства составит 8,3 миллиарда рублей. В 2020 году на строительство мостового перехода будет направлен 1 миллиард рублей, в 2021 году – 2,2 миллиарда рублей, в 2022 году – 5,1 миллиардов рублей», - говорится в сообщении администрации города.
Сначала, судя по плану, начнут строить эстакаду через железную дорогу, на втором этапе - возведение моста через залив. Сооружение будет построено, согласно контракту, в 2024 году.
«В первом генплане города Волгодонска мост через Сухо-Соленовскую балку был заложен. В конце 80-х годов сваи для этого моста «забили», котлован вырыли и оставили. Про этот мост говорят уже более 30-ти лет. Потом «заглохли», за этот год денег нет - всего один миллиард выделили. А когда только начинали строить, его стоимость оценили в один миллиард, потом четыре, затем шесть. А сейчас по проекту этот мост стоит уже 8,5 млрд рублей. Но проект «сырой», он еще будет, скорее всего, корректироваться», - комментирует председатель Общественной палаты Волгодонска Виктор Стадников.
Пока, по словам Стадникова, подрядчику на стройку третьего моста дали всего 150 миллионов рублей. Большая часть денег на возведение моста, конечно же, выделяется из федерального бюджета. Однако, спикер сомневается в сроках выполнения заказа.
А если взрыв?
Специалисты говорят, что любой тип реактора может взорваться или стать источником выброса радиоактивных веществ. И на Ростовской АЭС пока не устранен риск тяжелых радиационных аварий.
«Часто на слушаниях слышу: «Наша АЭС безопасна». Ядерный реактор - это небезопасный объект. Первый риск - тяжелые аварии (как в Чернобыле), вторая проблема - радиоактивные отходы. Отходы Ростовской АЭС хранятся на площадке станции, и только отработанное топливо вывозится за пределы Ростовской области. Любые отходы не опасны, если они находятся в контейнерах, но и они не вечны, возможны происшествия при перевозке», - говорит инженер-физик, эксперт Программы «Безопасность радиоактивных отходов» Андрей Ожаровский.
Радиоактивные отходы в твердой форме - если это не отработанное топливо от АЭС, как известно, надо «положить куда-то и ждать 300 лет».
«Ростовская АЭС - это старый проект, 60-х годов. Перед началом строительства второго и третьего реактора атомщики хотели обновить проект, но решили сэкономить. Сам тип ректора ВВЭР-1000 В-320 старый. Мне удалось на официальных источниках получить данные о возможных авариях. Это документ МЧС, который предоставили в рамках общественных обсуждений. В нем говорится, что до 166 километров могут быть тяжелые воздействия при ЧС на атомной электростанции в Ростовской области. Независимые оценки дают такие радиусы воздействия», - продолжает спикер.
Еще один серьезный риск на Ростовской АЭС - эксперименты с эксплуатацией энергоблоков на непроектной мощности.
«На всех 4 ректорах проектная мощность была превышена. Что это значит: разрабатывались реакторы для одной мощности - их эксплуатируют на другой. Разработчики понимали, что это опасно. Они заложили серьезные запасы, чтобы не было повторения истории с Чернобылем. Реакторы у вас пока не взрывались, но у «Росатома» есть задача повышать мощности, чтобы производить больше электроэнергии - продукта, который они нам продают. Тепловую мощность повышали на Ростовской АЭС всего на 4%, это не так значительно для экономики, но опасность все же присутствует», - говорит Ожаровский.
Как отмечает спикер, самое главное, чего не хватает на Ростовской АЭС - «ловушки» расплава активной зоны. Для третьего и четвертого реакторов не было проблем обновить проекты и построить эти «ловушки», но исходя из экономии, этого не стали делать, считает собеседник. Кончено, это не спасет жителей 30-километровой зоны возле АЭС, но это яркое доказательство второсортности проекта.
Также Ожаровский обращает внимание на то, что у Ростовской АЭС нет второй защитной оболочки.
«Колпак одинарный у вашей атомной электростанции, у всех современных станций двойная оболочка. Просто это старый проект, поэтому отсутствуют современные системы безопасности. Двойная защитная оболочка более надежна при возникновении ЧС», - добавил он.
Также к глобальной аварии на атомной станции может привести обесточивание. Ожаровский утверждает, что на общественных слушаниях видел документы, где рассматривался этот сценарий.
«В документах говорилось, что сотрудники АЭС не успеют подключить передвижные насосные агрегаты в случае отказа резервного генератора. Обесточивание может произойти в случае аварии на линиях электропередач. Если генератор не сработает, через 5,5 часов расплавится и корпус реактора, и бетон шахты, и «разнесет» энергоблок. Это данные самих ростовских атомщиков. Все «безопасно и все хорошо», а если все пойдет не так, они скажут: «мы такое не говорили, сама общественность разрешила нам работать», - рассуждает он.
Выдержка из документа «Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду эксплуатации энергоблока №1 Ростовской АЭС в 18-месячном топливном цикле на мощности реакторной установки 104% от номинальной»: «При наложении двух отказов (отсутствие внешнего энергоснабжения и неработоспособность резервных дизель-генераторов) на АЭС с ВВЭР-1000 примерно через два часа после начала аварии начнет плавиться активная зона реактора, а через пять с половиной часов будет переплавлено днище корпуса реактора».
Изначально срок службы Ростовской АЭС атомщики оценивали в 30 лет, однако этот срок «Росэнергоатом» превышает по всем российским атомным станциям. Кроме того, госкорпорация, в погоне за прибылью, повышает мощности атомных электростанций. Пока продление срока эксплуатации АЭС в нашем регионе не обсуждается и не касается, но на других станциях, как уверяет Ожаровский, повышается срок службы без общественных слушаний, без государственной экологической экспертизы. «Росатом» - выше законов.
Стоит отметить, что Литва и Италия уже избавились от работающих атомных электростанций, в Германии, Швеции и Швейцарии осуществляются планы закрытия АЭС и полного отказа от этой опасной технологии.
«Около 3-4 суток потребуется, чтоб вывезти жителей Волгодонска. Выехать в случае аварии из Волгодонска можно по дороге вдоль атомной станции, но она, скорее всего, будет неприемлема. Другая основная дорога встанет в пробках. Ранее на общественных слушаниях приходили сотрудники МЧС и заявляли: «Мы не можем выполнить свои функции, так как в положении об эвакуации написано, что в случае ЧС на атомной станции эвакуировать людей мы должны в течение 24 часов, а нам потребуется не менее четырех дней», - говорит Ожаровский.
Спикер уверяет, что у ГО и ЧС, а также у МЧС нет «нормального» плана эвакуации, нет комплекса мер по защите населения, нет обеспеченности противогазами. Со здоровыми, полными сил людьми проблем с эвакуацией не будет, отмечают специалисты, «сядут в машины, простоят в пробке 4 дня и уедут». Но что делать с лежачими больными, одинокими инвалидами Волгодонска - никто не знает.
Добиться внятного комментария от ведомств региона не удалось. Сотрудники ростовского МЧС отметили, что в случае ЧС на электростанции, конечно же, все ведомства будут вовлечены, однако у АЭС есть своя пожарная станция, они должны комментировать подобные вопросы. Однако на предприятии пока не успели ответить на вопросы RostovGazeta.
Подкупили население клубникой
В конце 70-х, когда началось строительство Ростовской атомной станции, жителей Волгодонска «уговорили клубникой». Взволнованному известием о стройке АЭС населению власти тогда обещали кучу «пряников». Старожилы помнят, как им рассказывали про клубнику, которую будут выращивать в теплицах и бесплатно раздавать всем находящимся в зоне риска жителям.
Кроме того, ростовчанам обещали бесплатное медобслуживание на самом высоком уровне. Но самое «больное» - это 50-процентная скидка на оплату по тарифам за электроэнергию. И, если клубника и медобслуживание со временем забылась, то обещанные скидки от «Росатома» - помнят многие до сих пор.
«Когда речь зашла о строительстве третьего и четвертого энергоблоков на Ростовской АЭС, в регионе были протесты, выходили даже казаки на улицы. Но людей успокоили, «развели», скажем так. В Волгодонске особенно говорили, что им льгота на электроэнергию будет предоставлена. Как мы знаем - льгот никаких на сегодняшний день нет», - комментирует RostovGazeta инженер-физик, эксперт Программы «Безопасность радиоактивных отходов» Андрей Ожаровский.
Представители госкорпорации «Росатом», в состав которой и входит Ростовская АЭС, по теме льгот на электроэнергию на общественных слушаниях часто говорят: «это не мы - это правительство должно решать».
«Вы госкорпорация - это фактически часть правительства. «Разводка» и обман. Атомщики делают вид, что не могут предоставить скидки людям, но если бы они вышли в правительство с предложением вернуть льготы тем, кто живет в 30-километровой зоне вокруг каждой станции, не думаю, что власти пошли бы против», - говорит Ожаровский.
Председатель Общественной палаты Волгодонска Виктор Стадников «стоял» у истоков строительства города. Ему сейчас 81 год, он все еще является председателем ОП города и помнит все.
«Сначала нас обманули льготами, тарифами, год мы проплатили 50% [льготы по тарифам за электроэнергию] после строительства второго энергоблока, и потом нас «послали подальше». Был тогда общий тариф, потом создали «Энергосбыт», сказали, что они посредники и все», - вспоминает Стадников.
Да что там со скидками на свет, даже обеспечить бесплатными йодосодержащими таблетками жителей Волгодонска в случае возникновения ЧС никто не собирается.
«Бельгия раздает всем своим подданным таблетки за счет атомных станций - это принцип предосторожности. Не развалился бы «Росатом», если бы в каждой семье была коробочка с таблетками, и ее меняли бы 4 раза в год. Таблетка должна приниматься по сигналу: «на нас идет облако», чтоб минимизировать поступление радиоактивных веществ в организм. В случае серьёзной аварии не будет времени на раздачу таблеток. После сигнала гражданской обороны медики будут ходить по квартирам? Японская катастрофа этому научила большинство стран, и этот метод - недорогой», - считает Ожаровский.
На экспорт
Россия по разным источникам информации добывает от 12 до 15 % мировой нефтедобычи, из которых экспортирует 72 – 75 %. Китай и США производят первичные энергоресурсы в основном для собственного потребления. Особенно много энергоресурсов крупный бизнес РФ экспортирует в виде сырой российской нефти.
«Экспорт энергоресурсов является приоритетом для крупного бизнеса России и является основой «Энергетической стратегии России на период до 2035 года». Мировой атомный рынок включает рынки мировой добычи природного урана, мировой рынок обогащения урана, мировой рынок реакторостроения и мировой рынок производства электрической энергии на атомных электростанциях», - комментирует директор Института безопасности гидротехнических сооружений, д-р техн. наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ Виктор Волосухин.
И, кстати, сведения о доходности этих рынков в СМИ не разглашаются. Производство атомной электроэнергии в России планируется крупным бизнесом увеличить к 2035 году до 363 млрд. кВт*час/год (в 2015 г. – 178 млрд. кВт*час/год).
«Уменьшение вероятности ЧС на АЭС очень дорогостоящее мероприятие, поэтому большинство стран мира (США, Германия и другие) сворачивают производство электроэнергии на АЭС, выводя их из эксплуатации. Проблемой Российских АЭС является их старение. Самая молодая в России Ростовская АЭС начала строиться 40 лет назад. Мировой нормативный срок эксплуатации АЭС – 25 лет и, с учетом продления срока эксплуатации в каждые последующие 5 лет, его можно увеличить до 50 лет», - говорит Волосухин.
На текущий момент в России действует 11 АЭС, на которых эксплуатируется 38 энергоблоков. К 2030 году планируется строительство десяти АЭС общей установленной мощностью 21,4 ГВт, а действующие 11 АЭС на данный момент имеют установленную мощность 30 ГВт.
«Ростовская область производит электроэнергии как минимум вдвое больше, загрязняя при этом среду обитания. Но стоимость кВт*час электроэнергии для населения Ростовской области не меньше, чем в энергодефицитных субъектах РФ. Величина годовых доходов от продажи энергоносителей крупного бизнеса России в СМИ не оглашается. Экспертно (зарубежными аналитиками) она оценивается более 1 трлн. долл. США/год, при годовом бюджете РФ примерно 20 трлн. руб./год», - говорит Волосухин.
Из истории
Ростовская атомная электростанция (АЭС) - крупнейшее генерирующее предприятие на юге России. Четыре энергоблока обеспечивают половину потребности в электроэнергии жителей Ростовской, Волгоградской областей, а также Ставропольского и Краснодарского края. Ростовская АЭС могла повторить судьбу Крымского, а также других атомных недостроев. Но этого не случилось. Полномасшабную стройку атомной станции начали в 1979 году, планировалось строительство 6 энергоблоков, но после решили все же возводить 4 энергоблока.
Первые два блока построили, но после аварии в Чернобыле, стройку пришлось «заморозить» по всему Союзу. В 90-м году было закрыто строительство, готовность энергоблока № 1 составила 95%, № 2 – 30 %. Позже проект скорректировали и «расконсервировали», было решено строить 2 энергоблока. В 2001 году №1 энергоблок был включен в сеть, а через год начали строить второй энергоблок.
Однако регион все еще оставался энергодефицитным, поэтому было решено достроить 3-й и 4-й энергоблок. Стройка была активирована, и в 2015 году был введен в эксплуатацию 3 энергоблок, а в 2018 году - четвертый реактор.
Ростовская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом», который входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом». Электроэнергия из ростовского АЭС поступает в Объединённую энергетическую систему Юга России, в состав которой входят 13 региональных энергетических систем — субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
В прошлом году Ростовская АЭС достигла выработки электроэнергии свыше 33,8 млрд кВт⋅час, что является самым высоким показателем среди АЭС в России. На сегодняшний день на предприятии работают свыше трех тысяч человек и для многих жителей Волгодонска - это единственный заработок.