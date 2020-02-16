Провальный план. Готов ли Волгодонск к «взрыву» атомной электростанции

«На всех 4 ректорах проектная мощность была превышена. Что это значит: разрабатывались реакторы для одной мощности - их эксплуатируют на другой. Разработчики понимали, что это опасно. Они заложили серьезные запасы, чтобы не было повторения истории с Чернобылем. Реакторы у вас пока не взрывались, но у «Росатома» есть задача повышать мощности, чтобы производить больше электроэнергии - продукта, который они нам продают. Тепловую мощность повышали на Ростовской АЭС всего на 4%, это не так значительно для экономики, но опасность все же присутствует», - говорит Ожаровский.