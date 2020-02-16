Растительные жиры нашли в произведенном в Ростовской области молоке

Бета-ситостерин, кампестерин и стигмастерин нашли в ультрапастеризованном молоке с жирность 3,2% «Станичное» производства ООО «Кагальницкий молочный завод». Отбор продукции проводили в торговых точках поселка городского типа Максатиха Тверской области.
Наличие растительных жиров в молочной продукции является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции».
Ранее подпольного ростовского производителя молочной продукции оштрафовали за фальсификацию творога.