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Растительные жиры нашли в произведенном в Ростовской области молоке

16 февраля 2020, 07:47
Фото: pixabay.com
В питьевом молоке производства Ростовской области нашли растительные жиры, сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Тверской области.

Бета-ситостерин, кампестерин и стигмастерин нашли в ультрапастеризованном молоке с жирность 3,2% «Станичное» производства ООО «Кагальницкий молочный завод». Отбор продукции проводили в торговых точках поселка городского типа Максатиха Тверской области.

Наличие растительных жиров в молочной продукции является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции».

Ранее подпольного ростовского производителя молочной продукции оштрафовали за фальсификацию творога.

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