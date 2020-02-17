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Posted 17 февраля 2020, 18:45

Published 17 февраля 2020, 18:45

Modified 17 сентября 2022, 16:48

Updated 17 сентября 2022, 16:48

Дочка «Россетей» на юге получила официальное название ПАО «Россети Юг»

17 февраля 2020, 18:45
Электросетевой комплекс юга страны теперь официально именуется ПАО «Россети Юг». 17 февраля новое название было зарегистрировано и внесено в устав организации.

Как сообщают «Новые известия», это уже вторая структура «Россетей», которая юридически входит в единый бренд холдинга с региональной привязкой. Первым выступило АО «Тюменьэнерго», которое поменяло прежнее название на АО «Россети Тюмень».

Ранее идею о переходе в единую бренд-архитектуру всех предприятий холдинга озвучил руководитель «Россетей» Павел Ливинский. Презентация состоялась на ПМЭФ-2019, где он пояснил, что холдинг ведет работу в 80 регионах РФ и занимается внедрением единой системы развития и управления электросетевым комплексом страны. Это позволяет постоянно улучшать качество предоставляемых услуг, а также увеличивать их число.

«Работа под единым брендом способствует усилению взаимосвязи предприятий группы компаний «Россети», повышает узнаваемость бренда в стране и в отрасли. Потребителю становится легче и понятнее взаимодействовать с нами. Переход к единому имени выступает частью системного процесса масштабной перестройки всех направлений работы холдинга», — сказал Ливинский.

Кроме этого, по словам заместителя министра энергетики России Антона Инюцына, президентом страны Владимирым Путиным уже одобрена целевая модель управления сетевым комплексом.

«Этот большой проект включает в себя организацию единых центров управления сетями, городских диспетчерских пунктов, цифровых районов электросетей, объединение электросетевых активов, а также проектов по городскому освещению», — уточнил Инюцын.

Еще добавил, что при таких условиях уже можно внедрить единый бренд на всех предприятиях, которые входят в ГК «Россети». При этом нужно рассчитывать, что изменения в «Россетях Юг» благоприятно отразятся на качестве обслуживания и сделают работу компании более эффективной.

Следует подчеркнуть, что новый фирменный стиль южной электросетевой компании не коснется структуры и кадров «Россети Юг». Также не изменятся права и обязанности компании перед ее потребителями и контрагентами.

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