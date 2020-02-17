Дочка «Россетей» на юге получила официальное название ПАО «Россети Юг»

Еще добавил, что при таких условиях уже можно внедрить единый бренд на всех предприятиях, которые входят в ГК «Россети». При этом нужно рассчитывать, что изменения в «Россетях Юг» благоприятно отразятся на качестве обслуживания и сделают работу компании более эффективной.