Прокуратура в Ростовской области признала незаконной вырубку рощи у стадиона СКА

Posted 16 февраля 2020, 23:01
Published 16 февраля 2020, 23:01
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
Из документа, опубликованного активисткой следует, что прокуратура провела проверку обращений жителей города и выявила нарушения торгов на право аренды участка рощи СКА. На этом участке индивидуальный предприниматель собирался построить парковку. Прокуратура признала недопустимой вырубку деревьев.
«По указанным основаниям прокуратурой области в Арбитражный суд Ростовской области предъявлено исковое заявление о признании договора аренды земельного участка, расположенного в Первомайском районе города Ростова-на-Дону в районе пер. Измайловском, недействительной ничтожной сделкой», — говорится в документе
В декабре глава администрации Ростова Алексей Логвиненко заявил, что город не допустит вырубки рощи СКА под строительство парковки. Градоначальник подчеркнул, что в случае начала работ по строительству арендатором участка ему грозит уголовное преследование.