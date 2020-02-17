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Posted 17 февраля 2020, 09:14

Published 17 февраля 2020, 09:14

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Сидевшего на трассе в Ростовской области мужчину сбили насмерть

17 февраля 2020, 09:14
Сюжет
Эксклюзив
В Ростовской области на автодороге «Обливская-Каргинская» в воскресенье вечером насмерть сбили мужчину, сообщил RostovGazeta сотрудник отдела пропаганды УГИБДД по региону.

Авария произошла около восьми часов вечера на подъезде к хутору Ставиднянский. По предварительной информации, 54-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2103» наехал на мужчину, который сидел на проезжей части дороги без световозвращающих элементов на одежде.

«От полученных травм 54-летний пострадавший скончался на месте до приезда врачей», — рассказали в ведомстве.

Госавтоинспекция напоминает об обязанности пешеходов вечером использовать световозвращающие элементы на одежде вне населенных пунктов. Такие же элементы должны быть в наличии и у водителей.

#Эксклюзив#Новости
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