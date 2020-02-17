Сидевшего на трассе в Ростовской области мужчину сбили насмерть

Авария произошла около восьми часов вечера на подъезде к хутору Ставиднянский. По предварительной информации, 54-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2103» наехал на мужчину, который сидел на проезжей части дороги без световозвращающих элементов на одежде.