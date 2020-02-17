Сидевшего на трассе в Ростовской области мужчину сбили насмерть

Posted 17 февраля 2020, 09:14
Published 17 февраля 2020, 09:14
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
Авария произошла около восьми часов вечера на подъезде к хутору Ставиднянский. По предварительной информации, 54-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2103» наехал на мужчину, который сидел на проезжей части дороги без световозвращающих элементов на одежде.
«От полученных травм 54-летний пострадавший скончался на месте до приезда врачей», — рассказали в ведомстве.
Госавтоинспекция напоминает об обязанности пешеходов вечером использовать световозвращающие элементы на одежде вне населенных пунктов. Такие же элементы должны быть в наличии и у водителей.