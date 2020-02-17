Суд разрешил принудительно вернуть в бокс для карантина сбежавшую пациентку

Алла Ильина не первая, кто сбегает из российских больниц. Люди жалуются на плохие условия содержания в отечественных медицинских учреждениях. Против всех лиц, вернувшихся из Китая и сбежавших из карантинных боксов, российские чиновники смогут подать иск в суд.