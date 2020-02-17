Суд разрешил принудительно вернуть в бокс для карантина сбежавшую пациентку

Posted 17 февраля 2020, 11:30
Published 17 февраля 2020, 11:30
Modified 17 сентября 2022, 16:46
Updated 17 сентября 2022, 16:46
Женщина недавно вернулась в Российскую Федерацию из Китая. На родине ее сразу же поместили в бокс для карантина по коронавирусу. Об этом информируют newia.ru.
Ранее Алла Ильина совершила побег из медицинского учреждения. Она взломала замок в больнице Боткина.
Иск в суд против россиянки подала главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Башкетова. Судья потребовал, чтобы Ильина вернулась в больницу не позднее среды, 19 февраля. Женщина согласилась, хотя все взятые у нее ранее тесты на коронавирус оказались отрицательными.
Алла Ильина не первая, кто сбегает из российских больниц. Люди жалуются на плохие условия содержания в отечественных медицинских учреждениях. Против всех лиц, вернувшихся из Китая и сбежавших из карантинных боксов, российские чиновники смогут подать иск в суд.