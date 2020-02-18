Известный ростовский правозащитник не верит в выплату Россией $50 млрд «ЮКОСу»

Апелляционный суд Гааги оставил в силе решение гаагского арбитража от 18 июля 2014 года. По решению суда Россию обязали выплатить мажоритарным экс-акционерам НК «ЮКОС» 50 млрд долларов США в качестве возмещения ущерба, нанесенного ее действиями. «Речь идет о политическом процессе с элементами экономического давления, которое использует бывший владелец „ЮКОСАс“ целью совершения уголовного преследования в отношении своих соратников. Большое внимание приковано к этому делу, но в серьезность того, что Россия выплатит 50 млрд рублей — большинство людей не верят», — говорит Хуруджи.