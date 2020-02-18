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Известный ростовский правозащитник не верит в выплату Россией $50 млрд «ЮКОСу»

18 февраля 2020, 18:43
Фото: pxhere.com
Глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи считает маловерятной ситуацию, при которой Россия выплатит по решению апелляционного суда Гааги $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа, прокомментировал RostovGazeta сам Хуруджи.

Апелляционный суд Гааги оставил в силе решение гаагского арбитража от 18 июля 2014 года. По решению суда Россию обязали выплатить мажоритарным экс-акционерам НК «ЮКОС» 50 млрд долларов США в качестве возмещения ущерба, нанесенного ее действиями. «Речь идет о политическом процессе с элементами экономического давления, которое использует бывший владелец „ЮКОСАс“ целью совершения уголовного преследования в отношении своих соратников. Большое внимание приковано к этому делу, но в серьезность того, что Россия выплатит 50 млрд рублей — большинство людей не верят», — говорит Хуруджи.

Также спикер добавил, что сумма, которую обязали выплатить по суду, для российского бюджета «чувствительная».

«Дальше продолжится борьба. Это попытка договориться, силой принудить Россию к разговору. Насколько независим суд Гааги? Мы увидим возможность проявить эту независимость, несмотря на „политизированность“ процесса. Сейчас достаточно оснований для того, чтобы отменить это решение, я как юрист это вижу», — считает он.

Напомним, с Россией судятся владельцы 51% акций «ЮКОСа»: Group Menatep Limited — Hulley Enterprises (Кипр) и Yukos Universal Limited (о.Мэн), а также пенсионный фонд «ЮКОСа» Veteran Petroleum Ltd.В 2014 году Россия оспорила арбитражные решения в окружном суде Гааги. Однако в 2016 году этот суд удовлетворил иск России, это решение смогли оспорить экс-акционеры «ЮКОСа». Уже известно, что и это решение Россия обжалует в трехмесячный срок.

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