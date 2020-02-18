В 2019 году количество ДТП в Ростовской области сократилось на 22%

Posted 18 февраля 2020, 14:25
Published 18 февраля 2020, 14:25
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
По сравнению с 2018 годом число аварий на дорогах области сократилось на 21,9%. При этом число погибших в ДТП сократилось на 20,2% до 442 человек, а раненых — на 20,6% до 3,8 тысячи человек.
На долю ДТП, которые произошли из-за сложных дорожных условий, приходится более 22% случаев или 682 автомобильные аварии. А в январе 2020 года в регионе случилось более 200 автоаварий, в которых погибли 28 человек и был ранен 251 человек.
Ранее сообщалось, что за 2019 год в Ростовской области из-за уснувших за рулем водителей произошло 57 ДТП.