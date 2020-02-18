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Posted 18 февраля 2020, 14:25

Published 18 февраля 2020, 14:25

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

В 2019 году количество ДТП в Ростовской области сократилось на 22%

18 февраля 2020, 14:25
В 2019 году на дорогах Ростовской области было зарегистрировано 3065 дорожно-транспортных происшествий, следует из информации, опубликованной на сайте регионального правительства.

По сравнению с 2018 годом число аварий на дорогах области сократилось на 21,9%. При этом число погибших в ДТП сократилось на 20,2% до 442 человек, а раненых — на 20,6% до 3,8 тысячи человек.

На долю ДТП, которые произошли из-за сложных дорожных условий, приходится более 22% случаев или 682 автомобильные аварии. А в январе 2020 года в регионе случилось более 200 автоаварий, в которых погибли 28 человек и был ранен 251 человек.

Ранее сообщалось, что за 2019 год в Ростовской области из-за уснувших за рулем водителей произошло 57 ДТП.

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