rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 февраля 2020, 14:30

Published 19 февраля 2020, 14:30

Modified 17 сентября 2022, 16:49

Updated 17 сентября 2022, 16:49

Еще один коммунальный тариф может появиться в Ростовской области

19 февраля 2020, 14:30
Ввести тарификацию для жидких бытовых отходов предложил министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер.

Как пишет donnews.ru, ежегодно в регионе образуется девять миллионов тонн жидких бытовых отходов, при этом до миллиона тонн сливают в неположенных местах.

Просто штрафы не помогают решить проблему, поэтому предлагается ввести коммунальный тариф вне зависимости от того, центральная канализация в доме или сливная яма. Рассчитывать тариф министр ЖКХ предлагает, исходя из объема потребленной воды.

Предположительно, если в системе сбора и утилизации ЖБО навести порядок, создав свою централизованную систему, то появятся и инвесторы, готовые за свой счет строить очистные сооружения в отдаленных территориях.

Ранее стало известно, что в Шахтах пересмотрят существующие тарифы на водоснабжение.

Материалы по теме
В Ростове оказались одни из самых высоких тарифов на воду в ЮФО
#Экономика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика