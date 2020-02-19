Еще один коммунальный тариф может появиться в Ростовской области

Posted 19 февраля 2020, 14:30
Published 19 февраля 2020, 14:30
Modified 17 сентября 2022, 16:49
Updated 17 сентября 2022, 16:49
Как пишет donnews.ru, ежегодно в регионе образуется девять миллионов тонн жидких бытовых отходов, при этом до миллиона тонн сливают в неположенных местах.
Просто штрафы не помогают решить проблему, поэтому предлагается ввести коммунальный тариф вне зависимости от того, центральная канализация в доме или сливная яма. Рассчитывать тариф министр ЖКХ предлагает, исходя из объема потребленной воды.
Предположительно, если в системе сбора и утилизации ЖБО навести порядок, создав свою централизованную систему, то появятся и инвесторы, готовые за свой счет строить очистные сооружения в отдаленных территориях.