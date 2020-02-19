Троих мужчин зажало в машине после аварии в Ростовской области

Posted 19 февраля 2020, 09:46
Published 19 февраля 2020, 09:46
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
Происшествие случилось во вторник вечером на дороге Веселый — Нижнесоленый в районе поворота на хутор Маныч-Балабинка. Здесь произошла авария, в которой пострадал легковой автомобиль.
«Прибывшие спасатели увидели троих мужчин, которые были зажаты в автомобиле и кричали от боли. Специалисты их достали и передали медикам», — сказано в сообщении. Подробности ДТП в сообщении не раскрываются. Водителей попросили быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения.