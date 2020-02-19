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Posted 19 февраля 2020, 09:46

Published 19 февраля 2020, 09:46

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Троих мужчин зажало в машине после аварии в Ростовской области

19 февраля 2020, 09:46
В Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали сразу три человека, сообщает областная служба спасения на водах.

Происшествие случилось во вторник вечером на дороге Веселый — Нижнесоленый в районе поворота на хутор Маныч-Балабинка. Здесь произошла авария, в которой пострадал легковой автомобиль.

«Прибывшие спасатели увидели троих мужчин, которые были зажаты в автомобиле и кричали от боли. Специалисты их достали и передали медикам», — сказано в сообщении. Подробности ДТП в сообщении не раскрываются. Водителей попросили быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее в Ростове-на-Дону задержали 35-летнего мужчину, в автомобиле которого нашли гранату.

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