Троих мужчин зажало в машине после аварии в Ростовской области

«Прибывшие спасатели увидели троих мужчин, которые были зажаты в автомобиле и кричали от боли. Специалисты их достали и передали медикам», — сказано в сообщении. Подробности ДТП в сообщении не раскрываются. Водителей попросили быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения.