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ФК «Ростов» начал использовать скандально известного Мамаева в рекламных целях

20 февраля 2020, 09:58
Фото: twitter.com/rostovfc
павел мамаев фк ростов
ФК «Ростов» при помощи футболиста Павла Мамаева пригласил болельщиков на матч с ЦСКА, сообщение появилось в Twitter команды.

К публикации добавлено фото, на котором Павел Мамаев сидит с задумчивым видом. В подписи сказано, что игрок думает о том, заполнят ли фанаты стадион на первом весеннем матче с ЦСКА или нет.

«Не расстраивайте Пашу, приходите поддержать команду», — говорится в публикации. Матч с ЦСКА состоится 9 марта в рамках чемпионата России. Встречу организуют на стадионе «Ростов-Арена».

Пресненский суд Москвы в начале мая 2019 года за две драки в центре Москвы отправил Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и их друга Александра Протасовицкого в колонию на сроки от одного года пяти месяцев (Мамаев и Протасовицкий) до одного года шести месяцев колонии (Кокорины).

Алексеевский суд Белгородской области 6 сентября 2019 года удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении братьев Кокориных и Мамаева. 17 сентября они вышли из колонии.

Позже Мамаев подписал контракт с «Ростовом».

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