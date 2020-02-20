ФК «Ростов» начал использовать скандально известного Мамаева в рекламных целях

К публикации добавлено фото, на котором Павел Мамаев сидит с задумчивым видом. В подписи сказано, что игрок думает о том, заполнят ли фанаты стадион на первом весеннем матче с ЦСКА или нет.
«Не расстраивайте Пашу, приходите поддержать команду», — говорится в публикации. Матч с ЦСКА состоится 9 марта в рамках чемпионата России. Встречу организуют на стадионе «Ростов-Арена».
Пресненский суд Москвы в начале мая 2019 года за две драки в центре Москвы отправил Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и их друга Александра Протасовицкого в колонию на сроки от одного года пяти месяцев (Мамаев и Протасовицкий) до одного года шести месяцев колонии (Кокорины).
Алексеевский суд Белгородской области 6 сентября 2019 года удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении братьев Кокориных и Мамаева. 17 сентября они вышли из колонии.