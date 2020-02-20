ФК «Ростов» начал использовать скандально известного Мамаева в рекламных целях

Пресненский суд Москвы в начале мая 2019 года за две драки в центре Москвы отправил Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и их друга Александра Протасовицкого в колонию на сроки от одного года пяти месяцев (Мамаев и Протасовицкий) до одного года шести месяцев колонии (Кокорины).