Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров вступил в политическую партию

Posted 20 февраля 2020, 12:41
Published 20 февраля 2020, 12:41
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
Членство рок-музыканта было одорено представителями отделения единогласно. Сам Шнуров заявил, что еще пригодится им.
«По крайней мере, внесу яркие краски. Со мной будет явно веселее», — заявил лидер группы.
По некоторым данным, он может возглавить список «Партии Роста» на думских выборах в 2021 году. Однако официально это никто не подтверждал.
По поводу политики в январе Шнуров сообщил, что займется ей в том случае, если сможет причинить людям добро.
Либерально-консервативная «Партия Роста» была создана в марте 2016 года бизнес-омбудсменом Борисом Титовым.