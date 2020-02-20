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Posted 20 февраля 2020, 12:41

Published 20 февраля 2020, 12:41

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров вступил в политическую партию

20 февраля 2020, 12:41
Лидер группы «Ленинград» решил податься в политику и стал членом санкт-петербургского отделения «Партии Роста», пишет издание «Новые известия».

Членство рок-музыканта было одорено представителями отделения единогласно. Сам Шнуров заявил, что еще пригодится им.

«По крайней мере, внесу яркие краски. Со мной будет явно веселее», — заявил лидер группы.

По некоторым данным, он может возглавить список «Партии Роста» на думских выборах в 2021 году. Однако официально это никто не подтверждал.

По поводу политики в январе Шнуров сообщил, что займется ей в том случае, если сможет причинить людям добро.

Либерально-консервативная «Партия Роста» была создана в марте 2016 года бизнес-омбудсменом Борисом Титовым.

#Политика#Новости
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