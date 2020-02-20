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Posted 20 февраля 2020, 12:19

Published 20 февраля 2020, 12:19

Modified 17 сентября 2022, 16:49

Updated 17 сентября 2022, 16:49

В конкурсе инициативного бюджетирования в Ростовской области победили 176 проектов

20 февраля 2020, 12:19
Сюжет
Эксклюзив
Общественное обсуждение практики инициативного бюджетирования состоялось в донском парламенте, комиссия отобрала 176 проектов из 376 заявленных, сообщила председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по образованию Светлана Мананкина.

Наибольшее количество баллов набрал проект «Создание площадки для подготовки к ГТО в парке с. Развильное Песчанокопского района». В бюджете региона на текущий год на поддержку местных инициатив предусмотрено 272 миллиона рублей. Большинство проектов направлены на создание спортплощадок, поддержки учреждений культуры и образования. Есть также несколько инициатив, касающихся развития библиотек.

«Мы подвели итоги первого конкурсного отбора, разобрали ошибки, выслушали предложения по улучшению критериев и процедуры отбора, чтобы уже на следующем конкурсе, который состоится летом, учесть недочеты, усовершенствовать наше законодательство, возможно, внеся корректировки в областной закон. Главное, что точно можно констатировать, — жители нашей области продемонстрировали явную активность и изобретательность», — отметила Мананкина.

Главы администраций сельских поселений Ростовской области предложили снизить процент софинансирования проекта для граждан, упростить регистрацию права собственности. По закону, внебюджетное софинансирование проекта составляет 1%. Чтобы обеспечить недостающие средства, в одном из поселений жители изготовили поделки и магниты на продажу. Таким образом они смогли продекларировать внебюджетную поддержку.

Областной закон «Об инициативном бюджетировании в Ростовской области» принят летом прошлого года. Закон позволяет за счет средств областного и местного бюджетов поддерживать инициативы жителей, которые направлены на решение вопросов местного значения. На заседании отметили, что проект федерального закона об инициативном бюджетировании внесен в Госдуму, его рассмотрят на весенней парламентской сессии.

#Общество#Эксклюзив#Новости
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