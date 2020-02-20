В конкурсе инициативного бюджетирования в Ростовской области победили 176 проектов

Наибольшее количество баллов набрал проект «Создание площадки для подготовки к ГТО в парке с. Развильное Песчанокопского района». В бюджете региона на текущий год на поддержку местных инициатив предусмотрено 272 миллиона рублей. Большинство проектов направлены на создание спортплощадок, поддержки учреждений культуры и образования. Есть также несколько инициатив, касающихся развития библиотек.