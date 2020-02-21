Эксперты рассказали об опасности самых вредных добавленных сахаров

Так, они посоветовали остерегаться искусственных и низкокалорийных подсластителей, кукурузного сиропа и агавы. Например, кукурузный сироп содержит много фруктозы и производится искусственно. В агаве тоже значительное содержание фруктозы, напомнили специалисты. Об этом 21 февраля сообщило агентство RNS.
Ещё одним источником вреда для потребителей являются сахарные спирты ксилит, эритрит и сорбит, которых много в зубной пасте и жевательной резинке. Они не так вредны, но их чрезмерное потребление может приводить к проблемам с желудком.
По словам экспертов именно на содержание фруктозы нужно обращать внимание, ведь ее слишком обильное потребление может нанести здоровью человека значительный ущерб.
Меньше всего вреда способны наносить подсластители с низким гликемическим индексом, дополнительными питательными веществами и нутриентами, которых нет в обычном сахаре. Речь идет о финиковом сиропе, натуральном кленовом сиропе, меде, кокосовом сахаре и патоке.