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Эксперты рассказали об опасности самых вредных добавленных сахаров

21 февраля 2020, 15:53
Фото: pixabay.com
Аналитики Роскачества озвучили рекомендации, касающиеся вреда добавленных сахаров, которые содержатся в различной продукции.

Так, они посоветовали остерегаться искусственных и низкокалорийных подсластителей, кукурузного сиропа и агавы. Например, кукурузный сироп содержит много фруктозы и производится искусственно. В агаве тоже значительное содержание фруктозы, напомнили специалисты. Об этом 21 февраля сообщило агентство RNS.

Ещё одним источником вреда для потребителей являются сахарные спирты ксилит, эритрит и сорбит, которых много в зубной пасте и жевательной резинке. Они не так вредны, но их чрезмерное потребление может приводить к проблемам с желудком.

По словам экспертов именно на содержание фруктозы нужно обращать внимание, ведь ее слишком обильное потребление может нанести здоровью человека значительный ущерб.

Меньше всего вреда способны наносить подсластители с низким гликемическим индексом, дополнительными питательными веществами и нутриентами, которых нет в обычном сахаре. Речь идет о финиковом сиропе, натуральном кленовом сиропе, меде, кокосовом сахаре и патоке.

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