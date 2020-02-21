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Книги и документы оцифруют во всех библиотеках Ростовской области

21 февраля 2020, 11:12
Фото: wikimedia.org
Во всех библиотеках Ростовской области оцифруют книги и документы, сообщило региональное Законодательное собрание.

Во всех библиотеках региона создадут электронные копии документов, периодических изданий и книг, соответствующий областной закон приняли депутаты в связи с развитием современных информационных технологий.

Электронная копия войдет в перечень обязательных документов, получаемых библиотеками. Отмечается, что наличие электронных экземпляров всех периодических изданий и книг заметно увеличит их доступность для населения. Так, инвалиды по зрению смогут «прочитать» журналы и книги при помощи экранного диктора.

Ранее стало известно, что к концу 2020 года во всех библиотеках Ростовской области будет интернет.

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