Книги и документы оцифруют во всех библиотеках Ростовской области

Электронная копия войдет в перечень обязательных документов, получаемых библиотеками. Отмечается, что наличие электронных экземпляров всех периодических изданий и книг заметно увеличит их доступность для населения. Так, инвалиды по зрению смогут «прочитать» журналы и книги при помощи экранного диктора.