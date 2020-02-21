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Неделя Ростова: обморок Диброва, мартовское дерево, украинский Ростов

21 февраля 2020, 15:32
бморок Диброва мартовское дерево украинский Ростов
В Ростовской области на неделе произошло немало интересных событий, в том числе телеведущему Дмитрию Диброву стало плохо, ростовчане нашли самое мартовское дерево и Украина имеет претензии на регион, все самое интересное в обзоре RostovGazeta.

В понедельник телеведующий Дмитрий Дибров в Москве пришел на премьеру фильма Егора Кончаловского в кинотеатр «Октябрь». Во время просмотра ему стало плохо и он потерял сознание.

Рядом находился Леонид Якубович, который оказывал помощь и одновременно позвонил ведущей Елене Малышевой, чтобы получить консультацию. После приехала скорая и доставила Диброва в больницу, где он находится и по сей день.

Сам пациент сослался на возраст, так как ему уже 60 лет и заявил, что у него казачье здоровье. Его супруга Полина Диброва написала в своем Instagram, что состояние Дмитрия стабилизировалось и привезла ему в больницу гитару.

Не смогла пройти мимо этой ситуации известный блогер Лена Миро, написав в своем блоге циничные шутки по этому поводу. Сам Дибров на публикуемых его женой фотографиях улыбается и не выглядит больным.

На этой неделе жители Ростова нашли самое мартовское дерево. Их рассмешили десять котов, сидящих на верхушке одного дерева.

Фото: Медиахолдинг1Mi

Как именно и зачем коты оказались на дереве, остается загадкой. Ростовчане попытались сами раскрыть все секреты и придумали несколько шуток на эту тему.

Пользователи заявили, что дерево полили валерьянкой, другие пошутили, что коты дозревают и к марту как раз распустятся. Многие сравнили котов на фотографии с грачами. «Какая весна, такие и грачи», — писали пользователи.

Жители Ростовской области высказали мнение по поводу инициативы националистов и украинских властей присоединить Ростовскую область к соседнему государству.

Телеканал «Украина.ру» провел опрос населения Ростова-на-Дону, чтобы выяснить, как они относятся к возможной перспективе стать жителями соседнего государства. Люди на улице посчитали, что ничего не менять не стоит и надо оставить все, как есть.

Фото: Медиахолдинг1Mi

У некоторых на фоне такой инициативы появились предложения присоединить Украину к России. Один из жителей города назвал авторов идеи дураками и посчитал ее бредовой. Мужчина добавил, что о таких вещах надо спрашивать рядовых жителей Украины, так как, по его мнению, они адекватнее.

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