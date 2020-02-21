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Нового главу администрации выбрали в Семикаракорском районе

21 февраля 2020, 10:42
Фото: semikarakorsk-admrn.donland.ru
В Семикаракорском районе Ростовской области выбрали нового главу администрации, сообщается на сайте ведомства.

Решением Собрания депутатов Семикаракорского района новым главой района стал Леонид Серокуров, к исполнению обязанностей он приступил с 21 февраля 2020 года.

Леонид Серокуров несколько лет занимал пост директора семикаракорского хлебокомбината, работал на руководящих постах в строительной сфере. До 2012 года был замглавы администрации Семикаракорского района, после еще три года проработал первым заместителем главы района. С марта 2015 года занимал пост главы администрации Веселовского района.

Напомним, в конце декабря 2019 года в администрации Семикаракорского района прошли обыски, сотрудники ФСБ задержали первого замглавы райадминистрации Михаила Аниканова.

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