Нового главу администрации выбрали в Семикаракорском районе

Леонид Серокуров несколько лет занимал пост директора семикаракорского хлебокомбината, работал на руководящих постах в строительной сфере. До 2012 года был замглавы администрации Семикаракорского района, после еще три года проработал первым заместителем главы района. С марта 2015 года занимал пост главы администрации Веселовского района.