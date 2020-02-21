Почему строительство километра «кольца» вокруг Ростова стоит 1,4 миллиарда рублей

Posted 21 февраля 2020, 10:28
Published 21 февраля 2020, 10:28
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
Миллиардные вливания
По данным Министерства транспорта РФ, средняя стоимость строительства автодороги в России должна обходиться в 30 миллионов рублей. Дороже всего обустройство дорог обходится в США - более 250 миллионов рублей. В Канаде построить один километр дороги строит 200 миллионов рублей. Причем за рубежом не закладывается в стоимость контракта цена изъятия земель и инженерной инфраструктуры, а также перенос коммуникаций, линий связи и электроснабжения. Все это считается за рамками проекта.
Так, выясняется, что самые «дешевые» дороги строятся в России. Однако о последующем ремонте и содержании дорог, а также гарантии мы не говорим.
К примеру, в Америке строят бетонные «вечные» дороги, отсюда и огромная стоимость работ. В России лишь 1% от 1,5 млн дорог общего пользования занимают бетонные дороги. Специалисты и эксперты готовили стратегию развития бетонных дорог в РФ еще в 2017 году, и главный их аргумент — гарантия на 12 лет. Однако пока, как мы видим, дороги в нашей стране продолжают заливать асфальтом. А 12-летних гарантий на срок службы асфальтных дорог никто из подрядчиков в России не даст. Максимум, на что соглашаются дорожники, что автодорога из асфальтобетона не покроется трещинами и ямами в течение 4 лет. Так и получается, что каждые четыре года в РФ «перекладывают» дороги, на которые были затрачены миллиарды.
«Стоимость строительства дорог во всем мире, как правило, связана с эксплуатацией. Не разделяется процесс первоначальных затрат с процессом дальнейшей эксплуатации. Поэтому существуют длительные гарантийные сроки эксплуатации дорог. К, примеру, крупная китайская компания строит дорогу, она приобретает оборудование, зная, что есть длительные контракты, оборудование, которое максимально автоматизированное и позволяет качественно строить дороги. Дальше они в течение 15-20 лет обслуживают эти дороги», — комментирует глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи.
В России побеждают в контрактах те, кто предлагают наименьшую стоимость. А желающих «строить» долгосрочные отношения с государством — нет.
«Особенность российского взаимодействия с бизнесом подразумевает различные „откатные“ схемы. Компании, которые осуществляют государственные контракты, существуют на практике всего несколько лет. Найти надежную компанию государству очень сложно. После того, как подрядчик сдает отремонтированную дорогу, происходит „расторговка“ [новый контракт] уже на обслуживание этих дорог. Это местные, как правило, ДРСУ. При этом оба участника заинтересованы в том, чтобы дать низкую стоимость и как можно быстрее этот участок „амортизировать“, чтобы принять участие уже в новом контракте», — говорит Хуруджи.
В южных направлениях России, как считает спикер, перегружены дороги. Поэтому подрядчик, который строит здесь, часто ссылается на форс-мажор, перегруз, зерновозы и тех, кто перевозит металлолом.
«Многие дорожники говорят о нестандартных условиях погоды в летний период, о перегруженности дорог, соответственно, происходит „выдавливание“ асфальта. Формируется большое количество проблем с эксплуатацией и обслуживанием, и эта дорога вновь включается в программу капитального ремонта», — говорит Хуруджи.
Государство, по мнению собеседника, должно быть «настроено» на долгосрочный ремонт. В этом заинтересованы и крупные подрядчики, они готовы покупать оборудование, строить и эксплуатировать дороги. Такой «долгосрочный» партнер может появиться только тогда, когда государство возьмет на себя функцию по контролю перегруза автодорог. Иначе, какой бы «дорогой» дорога не была, она придет в негодность.
«Новые форматы строительства дорог с бетонным покрытием стоят совсем других денег и в рамках контракта они не будут построены. Также необходимо бороться с коррупцией, заказчик должен главным образом следить за качеством работ. Следует продолжить практику использования эскроу-счетов и в дорожном строительстве, что позволит исключить нецелевые использования средств, контролировать все этапы строительства, а также вывод денежных средств по подставным договорам», — добавил Хуруджи.
«Кольцо вокруг Ростова»
Ростовский регион занимает седьмое место среди субъектов РФ по протяженности автодорог — 35 тысяч километров. С 2015–2019 годов на развитие транспортного комплекса направлено 93,5 млрд. рублей. Ежегодно на содержание дорог тратится более 4,5 млрд рублей. За этот период в регионе отремонтировали 2 336 км дорог.
В ближайшие четыре года на развитие транспортного комплекса в Ростовской области планируется направить более 114 млрд. рублей. До 2024 года в регионе будет капитально отремонтировано 2268 км автодорог, построено и реконструировано еще 130 км автодорог.
Работы по строительству «Ростовского МКАДа» — «кольца» вокруг Ростова-на-Дону в 130 километров — оценили в 190 миллиардов рублей. Из этой суммы 126 млрд рублей поступит из федерального бюджета, 64 млрд — из областного. Как обещали в региональном Правительстве, большая часть средств на реализацию проекта уже есть, деньги заложены в бюджет.
«Речь идет о формировании нового транспортного каркаса Ростовской агломерации. Ростовское транспортное кольцо должно избавить донскую столицу от загруженности транзитным транспортом, обеспечить удобные въезды и выезды из города в различных направлениях, ликвидировать пробки и благоприятно повлиять на экологическую обстановку», — сказал губернатор Василий Голубев, выступая на совещании.
Фактически, вокруг Ростова создадут новую автотранспортную сеть из федеральных, региональных и местных магистралей, напоминающих Московскую кольцевую автодорогу (МКАД). Только, «автообход» Ростова-на-Дону больше, чем МКАД на 22 километра.
За время до 2024 года планируется построить северный, западный и южный обходы Ростова, обход Аксая, западное шоссе и транспортную развязку на дороге в Таганрог.
Южный обход Ростова-на-Дону (соединит Южный подъезд к Ростову с М4 «Дон») протяженность — 10 километров. За строительство этой автодороги взялся «Росавтодор», сумма контракта — 9,5 млрд рублей.
Северный обход Ростова-на-Дону (автодорога Ростов—Таганрог) протяженность 2,8 километров. Подрядчик здесь «Донаэродорстрой», он должен выполнить работу за 1,2 миллиарда рублей. Между Минтрансом и подрядчиком возникли «недопонимания». Представители «Донаэродорстроя» подали в суд на Министерство транспорта Ростовской области, они требуют расторжения контракта. В документе говорится, что подрядчик заключил контракт с Минтрансом в 2017 году на строительство Северного обхода от трассы на Новошахтинск до трассы Ростов — Таганрог. Компания исправно вела работы в течение года, но во время строительства выявили ошибки в проекте, и компания остановила работы. Подрядчик сообщил об этом заказчику, но Минтранс к октябрю 2019 года проект не поправил. Компания должна была завершить работы именно к этому сроку, а продлить срок заказа не позволял закон.
На последнем совещании, посвященном строительству дорог, губернатор Ростовской области Василий Голубев жестко «отчитал» главу Минтранса региона Андрея Иванова именно за скандал при строительстве Северного обхода.
«Есть цель — за пять лет попытаться выполнить эту задачу — оттуда и двигайтесь. Не объясняйте потом, что у вас трудности возникли, а кто в этом виноват будет? Разве не Минтранс, Андрей Николаевич? А почему в проекте не были учтены пересечения газопровода? Кто деньги на это затратил? Мы же за проект заплатили, друзья, и теперь вы говорите, что проект нужно корректировать. А почему? Что, не было известно о прохождении там нефтепровода, газопровода и линий электропередач? Это разве секретно? Так закопали, что мы об этом не знали?», — ответил Голубев.
Тендер на строительство автодороги в обход Аксая (35 км+мост через Дон) выиграла компания «Российские автомобильные дороги». Сумма контракта колоссальная — 100 миллиардов рублей.
Строительство Западного обхода Ростова-на-Дону протяженностью в 13,5 километров обойдется в 18 миллиардов рублей. Подрядчика здесь еще не определили.
«Работы по обоснованию инвестиций будут завершены в 2021 году, с последующим переходом в стадию проектирования. Эта работа на перспективу в ближайшие пять лет. После подготовки проекта, с 2024 года, планируется начать реализацию строительства Западного обхода Ростова-на-Дону», — прокомментировал сотрудник Министерства строительства Ростовской области.
По гарантии на работы в Минтрансе отметили, что все зависит от вида работ. На строительство даются одни гарантийные сроки, на реконструкцию — другие. Речь идет не о «четырех гарантийных годах», они предусмотрены контрактом.
Большинство дорог «Ростовского МКАД» планируется сдать в 2024 году.
Всего, как сообщает Минтранс Ростовской области, в 2020–2024 годы на развитие транспортного комплекса планируется направить более 114 млрд. рублей, в том числе на дорожное хозяйство 110 млрд. рублей.
«За указанный период на всей сети автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения будет отремонтировано и капитально отремонтировано 2268 км автодорог, построено и реконструировано еще 130 км автодорог», — говорится в отчете Минтранса.
Проекты под «акул»
В Ростовской области на данный момент зарегистрированы 59 компаний, занимающихся строительством автодорог в регионе. «Средние» подрядчики называют две крупные компании в регионе (АО «Дорспецстрой» и ООО «Дон» (головная компания «Донаэродонстрой»)), «акулами».
«По моим субъективным ощущениям, в дорожном бизнесе Ростовской области существуют два поля — «Дорспецстрой» и «Дон», где центральное место занимает «Донаэродонстрой». Они «поделили» этот рынок по области. Формально или нет, но сметообразование [проекты по строительству дорог в области] у нас в регионе делается с прицелом на этих ребят. Они под себя могут закладывать определенные вещи: логистику, производство, технологию работ. Все работает так, что в конечном счете стоимость работ «раздувается», — объясняет руководитель компании, занимающейся строительством дорог в Ростовской области, Александр Донченко.
По его словам, если бы у «средних» и «мелких» предпринимателей был доступ к таким проектам, как строительство «объезда вокруг Ростова-на-Дону», себестоимость километра автодорог оказалась бы гораздо ниже, возможно, даже в два раза.
Доход у АО «Дорспецстрой» в 2018 году составил более миллиарда рублей, а у «Донаэродонстроя» — 7,2 миллиарда рублей. За прошлый год отчеты они пока не предоставили.
Совладельцами АО «Дорспецстрой» являются Павел Рогачкин и Леонид Джанталян. У Павла Алексеевича, кроме этой крупной организации, есть еще пять компаний, которые ежегодно зарабатывают на господрядах миллиарды. К примеру, подконтрольная Рогачкину ООО «МАГИСТРАЛЬ-ЮГ» за 2019 год заключила контрактов с Администрацией Белокалитвинского района на сумму почти в 10 миллионов рублей. Доход другой фирмы Рогачкина — ООО «СПК «РУДА-АГРО» за 2018 год оценивается в 54 миллиона рублей. ООО «ЮГВЗРЫВПРОМ», совладельцем которой также является Павел Рогачкин, год назад заработал 230 миллионов рублей. Леонид Джанталян также является владельцем, кроме «Дорспецстроя», 8 компаний. В ООО «ОПТНЕРУД» у него 50% акций, эта фирма занимается оптовой продажей стройматериалов. За 2018 год доходы ООО составили более миллиарда рублей. Еще два миллиарда за тот же год выручила другая фирма Джанталяна — ООО «МАСИКС-ДОН».В фирме ООО «РОСТОВАВТОДОРСТРОЙ» у Джанталяна 41% акций. Эта компания заключила с чиновниками Ростовской области за прошлый год госконтракты на шесть миллиардов рублей.Есть у Джанталяна и Рогачкина «подруга» — Лариса Куц. Она часто фигурирует в компаниях у этих же товарищей в качестве совладельца бизнеса.
Руководителем ОАО «Группа строительных компаний «Дон» является Владимир Кирсанов, у него 32% акций. «Совладеет» большой фирмой ОА «Донаэрострой» (56% акций), еще 32% акций у Николая Имедашвили. У каждого из них есть еще по 7-8 доходных предприятий, заключающих миллионные контракты с чиновниками.
Доход ООО «СУ-873» в 2018 году (Строительство автомобильных дорог и автомагистралей), совладельцем которой является Кирсанов, составил 186 миллионов рублей. ООО «ПО «ДОНДОРСТРОЙ», где Кирсанов и Имедашвили имеют доли, работает исключительно с чиновниками Волгоградской области. За прошлый год в соседнем регионе эта фирма заключила контракты на строительство и содержание дорог на полмиллиарда рублей. Еще одна компания Кирсанова — ООО «ЮГСТРОЙМОНТАЖ» за 2018 год заключила с Минтрансом Ростовской области контракты на строительство дорог на сумму 26 миллионов рублей.
Можно дешевле
Депутат Законодательного Собрания Ростовской области Евгений Бессонов считает, что дороги в регионе можно строить «гораздо дешевле».
«Все зависит от того, что закладывается в эту дорогу, если дороги делать качественно, то может и стоит таких денег. Сейчас любые действия в нынешних условиях — все безумие. Из бюджета крадут триллионами, в сравнении с этими цифрами, ваши 18 миллиардов [на строительство Западного обхода Ростова-на-Дону]… хоть дороги будут. Мишустин закупает у Центробанка за 2,5 триллиона рублей долю Сбербанка. Наши 2,5 триллиона „утекут“ в открытую. Грабят нас на ровном месте. Все забрали, дороги, землю, пенсионеров в нищенство бросили. Оценивая масштабы воровства, можно сказать, что хоть дорога будет. Такие схемы в правительстве РФ есть, что ничего нет и деньги уходят в неизвестном направлении. У нас общество дезорганизовано и не понимает, что происходит. Больше нужно населению вникать и задавать вопросы», — комментирует Бессонов.