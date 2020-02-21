Почему строительство километра «кольца» вокруг Ростова стоит 1,4 миллиарда рублей

«Все зависит от того, что закладывается в эту дорогу, если дороги делать качественно, то может и стоит таких денег. Сейчас любые действия в нынешних условиях — все безумие. Из бюджета крадут триллионами, в сравнении с этими цифрами, ваши 18 миллиардов [на строительство Западного обхода Ростова-на-Дону]… хоть дороги будут. Мишустин закупает у Центробанка за 2,5 триллиона рублей долю Сбербанка. Наши 2,5 триллиона „утекут“ в открытую. Грабят нас на ровном месте. Все забрали, дороги, землю, пенсионеров в нищенство бросили. Оценивая масштабы воровства, можно сказать, что хоть дорога будет. Такие схемы в правительстве РФ есть, что ничего нет и деньги уходят в неизвестном направлении. У нас общество дезорганизовано и не понимает, что происходит. Больше нужно населению вникать и задавать вопросы», — комментирует Бессонов.