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#ПочтаПобеды представляет историю Екатерины Григорьевны Деминой

21 февраля 2020, 12:45
Фото: pixabay.com
В рамках проекта #ПочтаПобеды, RT представляет историю 18-летней москвички, которая под немецкими бомбами работала на оборонном заводе – делала снаряды для «Катюш».

Когда у Екатерины Деминой убили брат, они пришла в военкомат и попросилась добровольцем на фронт. Девушку назначили служить на наблюдательный пост. Она следила за вражескими самолетами и даже научилась распознавать по звуку моторов вражеские бомбардировщики.

Екатерина Демина ждет ваших писем по адресу: 111020, Москва, ул. Боровая, 3/1.

Если вы хотите задать вопрос или записали видеообращение к ветеранам, присылайте их на электронный адрес: [email protected]

Напомним, #ПочтаПобеды – проект, в рамках которого каждый может написать личное письмо ветеранам, истории которых рассказывают журналисты. Все письма будут доставлены, обещает RT.

#Новости#Общество
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