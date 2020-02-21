ПочтаПобеды представляет историю Екатерины Григорьевны Деминой

Когда у Екатерины Деминой убили брат, они пришла в военкомат и попросилась добровольцем на фронт. Девушку назначили служить на наблюдательный пост. Она следила за вражескими самолетами и даже научилась распознавать по звуку моторов вражеские бомбардировщики.