ПочтаПобеды представляет историю Екатерины Григорьевны Деминой

Когда у Екатерины Деминой убили брат, они пришла в военкомат и попросилась добровольцем на фронт. Девушку назначили служить на наблюдательный пост. Она следила за вражескими самолетами и даже научилась распознавать по звуку моторов вражеские бомбардировщики.
Екатерина Демина ждет ваших писем по адресу: 111020, Москва, ул. Боровая, 3/1.
Если вы хотите задать вопрос или записали видеообращение к ветеранам, присылайте их на электронный адрес: [email protected]
Напомним, #ПочтаПобеды – проект, в рамках которого каждый может написать личное письмо ветеранам, истории которых рассказывают журналисты. Все письма будут доставлены, обещает RT.