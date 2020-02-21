После праздничных выходных в Ростове потеплеет до плюс 15 градусов

Все предстоящие выходные в Ростовской области будут лить дожди. В субботу, 22 февраля, в северных районах области температуры ожидается от –1 °С до +1 °С в дневные часы, в столице региона прогнозируют температуру до +2 °С. Ночью будет на 1-2 градуса холоднее, чем днём.
В воскресенье дожди не прекратятся. Но ветер стихнет до 2-3 метров секунду и потеплеет до +5 °С во всех районах. Ночью столбик термометра опустится до –1 °С.
В праздничный день, 23 февраля, который выпадает на понедельник, в регионе сохранится пасмурная погода и дождливая погода. Температура также ожидается на уровне поднимется до +5 °С.
В среду, 26 февраля, погода, наконец изменится. На улице потеплеет до +10 °С, а на следующий день, в четверг, температура поднимется до +15 °С.