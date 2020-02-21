После праздничных выходных в Ростове потеплеет до плюс 15 градусов

Все предстоящие выходные в Ростовской области будут лить дожди. В субботу, 22 февраля, в северных районах области температуры ожидается от –1 °С до +1 °С в дневные часы, в столице региона прогнозируют температуру до +2 °С. Ночью будет на 1-2 градуса холоднее, чем днём.