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После праздничных выходных в Ростове потеплеет до плюс 15 градусов

21 февраля 2020, 06:57
Фото: akras/CC BY 2.0 / flickr.com
Со среды синоптики обещают жителям Ростовской области заметное потепление, пишет donnews.ru.

Все предстоящие выходные в Ростовской области будут лить дожди. В субботу, 22 февраля, в северных районах области температуры ожидается от –1 °С до +1 °С в дневные часы, в столице региона прогнозируют температуру до +2 °С. Ночью будет на 1-2 градуса холоднее, чем днём.

В воскресенье дожди не прекратятся. Но ветер стихнет до 2-3 метров секунду и потеплеет до +5 °С во всех районах. Ночью столбик термометра опустится до –1 °С.

В праздничный день, 23 февраля, который выпадает на понедельник, в регионе сохранится пасмурная погода и дождливая погода. Температура также ожидается на уровне поднимется до +5 °С.

В среду, 26 февраля, погода, наконец изменится. На улице потеплеет до +10 °С, а на следующий день, в четверг, температура поднимется до +15 °С.

Ранее жителям Ростовской области рассказали, что в марте в регион придет весна.

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#Новости#Анна Петрова#Общество
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